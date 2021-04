Päätöksentekoa 60 sekunnissa: Nyrkkeilyvalmentaja ja vapaaottelija kertovat, mitä erätauolla on tehtävissä, ja kuinka iso merkitys minuutilla on

Vanaja Boxingin nyrkkeilyvalmentaja Esko Koljonen kuvailee, että parhaimmillaan erätauko on kullanarvoinen taktiikkatauko. Ammattilaisvapaaottelija Omran Chaaban: "Ei riitä, että kulmamies on vain pyyhkimässä hikeä." Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 27.3.2021.