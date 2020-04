Päättääkö koronakriisi urheilun ilmaislippujen ruinaamiskulttuurin? – "Ei ruokakauppakaan jaa ruokaa ilmaiseksi"

Koronaviruspandemian kaltainen äkkipysähdys maailmantalouteen on paljastanut myös urheiluseurojen ajautumisen ongelmiin nopealla aikataululla.

Koronakriisi on saanut urheilutoimijat keskustelemaan myös ilmaislippukulttuurista.

Esimerkiksi salibandyseura EräViikinkien markkinointijohtaja Olli Lähdesmäki huomauttaa Twitterissä, että koronakriisi on osoittanut, miten liiankin etuvetoisesti urheiluseurat joutuvat investoimaan, jotta toiminnan laatu olisi mahdollisimman korkeaa.

– Voitaisiinko nyt sopia, että ainakin yksi koronakriisin vaikutus suomalaiseen urheilukulttuuriin on ilmaislippujen jääminen historiaan? Lähdesmäki kysyy twiitissään.

Omaa toimintaa arvostettava enemmän

Suurimmissa otsikoissa koronaviruspandemian aikana ovat olleet ammattilaisurheilun kohtaamat hankaluudet, mutta kriisi on todellinen myös alemmilla sarjatasoilla ja niukemmilla budjeteilla toimivien urheilulajien parissa.

Erilaisia tukikampanjoita on aloitettu, kuten Kakkosessa pelaavassa Hämeenlinnan Jalkapalloseuran edustusjoukkueessa.

HJS-akatemia ry:n toiminnanjohtaja Ville Dahlman yhtyy Lähdesmäen ajatukseen ilmaislippujen vaatimuksista ottelutapahtumien lähestyessä. Dahlman alleviivaa, että lippujen hinnoista jokainen euro tulisi toimintaansa pyörittävälle seuralle tarpeeseen.

Dahlman muistuttaa, että seurojen yhteistyökumppanit, työtehtävissä toimivan median ja seuran itsensä järjestämät erilaiset tilaisuudet ovat aiheeseen poikkeus ja asia erikseen.

– Urheilussa on vallalla ajatusmaailma, että jos on joskus pelannut tai valmentanut, niin pitäisi aina päästä ilmaiseksi otteluihin. Luulisi entisten pelaajien ja muiden toimihenkilöihin tietävän, kuinka pienistä puroista seuran tulot koostuvat, Dahlman sanoo.

Dahlman korostaa, että myös urheilun on katsottava peiliin ja alettava arvostamaan omaa toimintaansa entistä enemmän.

– Eihän autokauppakaan jaa ilmaiseksi autoja tai ruokakauppa ruokaa. Lähtökohtana tulee olla, että ilmaisliputkin – jos sellaisia on – maksaa yhteistyökumppani.

Lippujen hinnat jo valmiiksi alhaisella tasolla

Myös Hämeenlinnan Lentopallokerhon manageri Ville Kalliomäki tunnistaa Lähdesmäen ja Dahlmanin mukaan ongelman.

Kalliomäen mukaan mitä pidemmälle kautta mennään ja pelit tulevat merkityksellisemmiksi ja kiinnostavimmiksi, sitä enemmän ilmaislippuja pyytäviä kavereita ilmaantuu paikalle.

– Joskus kolmisen vuotta sitten, kun lipun hinta oli pudotuspeleissä kympin verran ja kyselijöitä tuli, päätin laittaa sille lopun. Hankin käsiini nipun kymmenen ja viiden euron seteleitä ja kun joku pyysi lippua, annoin kympin lippua varten ja vitosen kahviossa käymistä varten. Siihen loppui kyselyt, Kalliomäki pamauttaa.

Lentopallokerhossa on myös tehty linjaus, että vapaalippuja ei jaeta. Kalliomäki muistuttaa, että kun seuran kausarihaasteen aikana myydään kausikortteja 30 tai 50 euron hintaan, jää keskiarvolipun hinnaksi hyvin pieni summa ottelua kohden.

– Lipun hinta on käytännössä jo lähes ilmainen. Olemme huomanneet, että niin toimimalla, rahaa jää enemmän esimerkiksi junioreiden arpajaisiin ja vaikkapa seuran fanituotteiden ostamiseen tai virvokkeiden ostamiseen. Meillä vapaaliputkin ovat tavalla tai toisella maksettu, ei meillä ilmaislippukulttuurin ylläpitämiseen ole varaa. Tuskin tässä tilanteessa kukaan tulee nyt niitä tämän jälkeen kysymäänkään.

Talkoolaisetkin maksavat

Kalliomäki kertoo, että jopa seuran talkoolaiset ovat ostaneet kausikortteja siitä huolimatta, että talkoolaisille on tarjottu vapaalippuja tehdyn työn vastineeksi.

– Se on mielenkiintoista, että meillä on noin 30 ihmistä talkoolaisina ja hekin ovat ostaneet kausareita ja moni heistä on ostanut jopa useamman kausikortin läheisilleen.

Kalliomäki muistuttaa, että Lentopallokerhon edustusjoukkueen toimintaa eivät kustanna vanhemmat.

– Lähes 80 prosenttia tuloistamme tulee yhteistyökumppaneilta ja lipunmyynnistä. Me emme voi ilmoittaa vanhemmille, että sori, kausimaksut nousevat.

Toimintaa on Lentopallokerhossakin suhteutettava.