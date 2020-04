Päävalmentaja Tiilikainen: HPK tuskin kokoontuu ennen elokuuta – Ei suunnitelmia pienryhmäharjoituksista

Jääkiekon Liigan ja pelaajayhdistyksen eli Suomen Jääkiekkoilijat ry:n välisen yleissopimuksen mukainen neljän viikon harjoittelutauko päättyi tiistaina.

Kymmenen hengen julkiset kokoontumiset ovat kuitenkin kiellettyjä poikkeuslain mukaan 13. toukokuuta asti. Pelaajayhdistys on toivonut pidättäytymistä pienryhmäharjoittelustakin tuohon päivämäärään saakka.

Liigajoukkueet ovat aloittaneet uuden harjoituskauden erilaisin lähestymistavoin. Esimerkiksi Porin Ässät mahdollistaa pelaajilleen pienryhmäharjoittelua, joka tosin tapahtuu itsenäisesti. Myös ainakin Tampereen Ilves on suunnitellut pienryhmäharjoituksia.

Turun Palloseura ei harjoittele vielä pienryhmissä, mutta se aloitti pelaajien kuntotestauksen pelaaja per päivä -periaatteella.

Pelaajilla ohjeet harjoitella

Osa seuroista on ottanut tiukan kannan ja pidättäytyy pelaajien täydessä omatoimisuudessa. Tähän joukkoon kuuluu toistaiseksi myös HPK, jonka päävalmentajan Matti Tiilikaisen mukaan liigajoukkueella ei ole vielä minkäänlaista aikataulua seuran järjestämistä harjoituksista.

– Mahdollistamme pelaajien omatoimisen harjoittelun, mutta emme ole tekemisissä pelaajien kanssa suoraan. Näillä näkymin emme aloita mitään pienryhmätreenejä, Tiilikainen kertoo.

Tiilikainen ja muu HPK-valmennus on kuitenkin ollut yhteydessä pelaajiin, joille on annettu ohjeita omatoimiseen harjoitteluun.

– Jokaisen pelaajan kanssa on keskusteltu muutaman kerran. Olemme ohjeistaneet pelaajat harjoittelemaan, vaikkemme ole harjoituksia vetäneet. Heidän on jo pitänytkin aloittaa oma harjoituskautensa. Emme ole kuitenkaan pakottamassa ketään samaan tilaan ottamaan riskejä.

Esimerkiksi Ässät ja Ilves kertoivat pelaajiensa toivoneen harjoittelua muutaman hengen ryhmissä. Tiilikainen ei kerro HPK:n pelaajiston kantaa, mutta sanoo ymmärtäneensä yleisellä tasolla, että pelaajilla on kova halu harjoitella yhdessä.

– Siitä tämä asia on tullut pinnalle, että ryhmäharjoittelua toivovat pelaajat ovat saaneet muodostettua aika ison osan. Täytyy muistaa, että monella seuralla on pienryhmäharjoitteluun pelaajien suostumus, Tiilikainen muistuttaa.

– Jokainen seura tekee asioita oman harkintansa mukaan ja noudattaa ymmärtääkseni Suomen valtion ohjeita. Tärkeintä on pysyä terveenä, mutta pelaajien täytyy myös harjoitella ja meidän valmentajien ja seurojen mahdollistaa se. En usko, että yksikään seura haluaa pelaajiensa sairastuvan.

HPK haluaa turvallisia harjoitusympäristöjä

Hämeenlinnan jäähallit ovat pandemian takia suljettuja toukokuun loppuun asti, mutta HPK:n pelaajat saavat käyttää rajoitetusti seuran omia tiloja halleilla.

– Meillä on selvitystyö käynnissä, ja olemme vasta saaneet joitakin tietoja tiloista, joita voimme käyttää. Pyrimme mahdollistamaan turvallisen harjoitusympäristön pelaajille omissa tiloissamme, koska sekään ei ole paras ratkaisu, että pelaajamme käyttäisivät yleisiä kuntosaleja, Tiilikainen huomioi.

Toistaiseksi HPK:lla ei ole suunnitelmia aloittaa joukkueharjoittelua edes 13. toukokuuta jälkeen. Yleensä joukkue harjoittelee yhdessä kaukalon ulkopuolella touko–kesäkuussa ennen omatoimijaksoa.

Nyt Tiilikainen pitää todennäköisenä, että joukkueharjoittelu alkaa vasta loppukesällä, jolloin seurat yleensä aloittavat jääharjoittelun. Oheisjakso jäänee kokonaan pelaajien itsensä harteille.

– Henkilökohtainen arvioni on, että mennään heinä–elokuulle ennen kuin voidaan edes alkaa puhua joukkueharjoittelusta. Jos koko kesä menee omatoimisesti, olemme varautuneet siihen. Suunnitelmat meillä on yksilö-, ryhmä- ja joukkueharjoitteluun, Tiilikainen toteaa.

– Seurataan nyt tilannetta toukokuun puoliväliin, ja annetaan poikien harjoitella sillä välin itsenäisesti ja tuetaan sitä ohjelmien, videoiden ja muun seurannan muodossa.

Kuntotestit pelaajien omalla vastuulla

Pelaajien testaaminen pyritään HPK:ssa hoitamaan käynnissä olevan omatoimijakson aikana. Toisin kuin TPS:ssä, tämän on määrä tapahtua itsenäisesti pelaajien toimesta.

– Emme järjestä mitään testaustapahtumia. Tulemme varmaan antamaan testiohjeet pelaajille, ja he toimittavat testipatterin tulokset meille. Niistä saamme lähtökohdat tälle kesälle, Tiilikainen kertoo.

Kuukausia tavallisesta myöhästyvä joukkueen kokoontuminen ei ainakaan helpota HPK:n lähtöä kauteen uuden päävalmentajan alaisuudessa. Tiilikainen kuitenkin uskoo, että tämän pilven hopeareunuksen takaa paljastuu kovakuntoinen HPK.

– Mielestäni nyt on kolme ja puoli kuukautta aikaa tehdä niitä asioita, jotka tukevat sitä jääkiekkoa. Fysiikka on iso osa sitä, ja sen kehittämiseen on nyt ylimääräistä aikaa. Panostamme siihen, mikä on mahdollista. Esimerkiksi taitoharjoittelua jäällä ei voi tehdä, mutta erilaisia taitoa tukevia asioita pyrimme tekemään, Tiilikainen sanoo.