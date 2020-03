Päävalmentaja Tiilikainen pohtii vaihtoehtoja HPK:n harjoituskauden läpivientiin – "Monella tapaa pitää ja voi olla luova"

Myös HPK:ssa päävalmentajan tehtäviin siirtyvän Matti Tiilikaisen toinen kausi Saksassa päättyi koronaviruspandemian vuoksi ennen aikojaan. Tiilikaisen luotsaama Frankfurt Löwen voitti DEL2-sarjan runkosarjan ja olisi lähtenyt pudotuspelien mestaruusjahtiin ennakkosuosikkina.

Pudotuspelien sijaan Tiilikainen matkusti viime viikon keskiviikkona Suomeen ja on ollut sen jälkeen ohjeistusten mukaisessa karanteenissa Hattulassa.

– Kun päätös tuli, piti luovuttaa nopeasti asunnot ja autot sekä hoitaa muutot ja rekisteröinnit viikossa kovalla kiireellä, Tiilikainen kertoo.

Tyytyväinen joukkueeseen

HPK julkaisi ensi kauden joukkueensa ja Tiilikaisen tulevat työkalut maanantaina. Suurimpina niminä joukkueeseen hankittiin puolustaja Ville Koistinen ja hyökkääjä Jesse Mankinen. Muutamia palikoita on kuitenkin auki, kuten urheilujohtaja Mika Toivola kertoi Hämeen Sanomille tuoreeltaan.

– Olen Toivolan hankintoihin tyytyväinen. Ydin näyttää hyvältä ja joukkueeseen on pestattu HPK:n näköisiä pelaajia, Tiilikainen arvioi.

Joukkueessa on kuitenkin myös muutamia kysymysmerkkejä. Yksi sellainen on, että ketkä niistä pelaajista – joilla on liigaläpimurto vielä tekemättä – kykenevät nousemaan esiin?

– Jos puhutaan menestyvistä joukkueista, läpimurtopelaajia on löydyttävä. Heille on kuitenkin annettava mahdollisuus lyödä läpi ja toiseksi heidän on pystyttävä siihen, Tiilikainen pohtii.

– Ensi kaudella hyökkäyspäässä Jere Innala ja Valtteri Puustinen tulevat pelaamaan isossa roolissa. Heillä on A-maajoukkuekokemusta ja heillä on menestystä saavutettuna urallaan. Tietysti myös Markus Nenonen, Mankinen ja Tommi Tikka ovat ydinryhmää – heillä on kokemusta sadoista liigapeleistä. Sekoitus joukkueessa on hyvä.

Sentteri ja maalivahti vielä tulossa?

Joukkueessa kysymyksiä herättää myös se, että joukkueesta näyttää silmiinpistävästi puuttuvan ykkössentteri ja maalivahtiosastollekin saattaa tulla vielä vahvistusta.

– Toivola on jo ilmaissut, että ajatuksissa on täydentää joukkuetta. Ei se salaisuus ole, että ykkössentterin kaltaista pelaajaa haetaan myöhemmin. Etenemme kuitenkin rauhassa myös tilanteen sanelemana. Joukkueessa on kuitenkin paljon pelaajia, jotka voivat pelata laidassa ja keskellä, Tiilikainen mietiskelee.

– Alustavasti näkemys on, että maalivahtiosastollekin vahvistuksia pohditaan. Tuomas Aalto on pelannut hyviä kausia U20-joukkueessa.

Yllätyshankinta maalivahtiosastolle oli Tapparasta pestattu isokokoinen Aleksi Seppälä, joka pelasi viime kaudella mm. Nokian Pyryn riveissä B-nuorten Mestistä.

– Raakileesta vielä puhutaan, mutta HPK:ssa näemme että hän voi kasvaa ja kehittyä. Maalivahtituotanto on tärkeää ja Hämeenlinnassa on tunnettu siitä, että maalivahtien kanssa on tehty hyvää työtä. Juha Lehtola on todistanut, mitä hän voi tehdä.

Tiilikainen on pohtinut viime aikoina, miten hän tulee hyödyntämään nyt haastavassa tilanteessa valmistautumisen tulevaan kauteen.

– Se, että kausi jäi kesken varmasti jättää nälkää entistä enemmän ensi kaudeksi. Nyt olen halunnut käydä keskusteluja puhelimen välityksellä pelaajien kanssa ja sitä kautta olen yrittänyt tutustua uuteen joukkueeseen, Tiilikainen sanoo.

Luovat keinot käyttöön?

Tiilikainen muistuttaa nykytekniikan mahdollistavan monia asioita, jos halutaan mennä esimerkiksi taktisiin asioihin. Esimerkiksi Jukka Jalonen preppasi Leijonien NHL-pelaajia pelitavasta ennen Vancouverin olympialaisia lähettämällä muistitikkuja, jotka sisälsivät pelin periaatteista opetusmateriaalia.

Liigaseurojen oli alkuperäisen suunnitelmien vuoksi määrä aloittaa yhteisharjoittelu 14. huhtikuuta. Sattuneesta syystä – koronaviruksen vuoksi – se aikataulu näyttää kuitenkin tällä hetkellä vähintäänkin epävarmalta.

– Monella tavalla pitää ja voi olla luova. Tilannetta täytyy seurata myös sitä kautta, että miten voidaan harjoitella – millaisissa ryhmissä voi harjoitella vai mennäänkö yksilökohtaiseen harjoitteluun ja minkälaisissa tiloissa se on ylipäätään mahdollista. Yhteiskunnallinen ja terveydellinen tilanne on yritettävä jotenkin yhdistää huippu-urheilun näkökulmaan, Tiilikainen aprikoi.