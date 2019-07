Päävalmentajauransa aloittaneella Teemu Tainiolla kova tavoite: “Nälkä kasvaa syödessä”

Teemu Tainion nimi on kaikille jalkapalloa seuraaville suomalaiselle tuttu. Ansioluettelossa komeilevat 64 maaottelua ja vuosikaudet ammattilaisena Ranskassa, Englannissa, Hollannissa ja Yhdysvalloissa.

Torniosta lähtöisin olevan entisen keskikenttäpelaajan ura päättyi kauteen 2014 Helsingin Jalkapalloklubin paidassa, mutta kovin kauan Tainio ei malttanut pysyä poissa jalkapallon parista. Hän luotsaa tällä hetkellä ensimmäistä kauttaan päävalmentajana valkeakoskelaista FC Hakaa Ykkösestä kohti jalkapalloliigaa.

– Valmentajaksi siirtyminen oli mielessä oikeastaan aina peliuran aikana. Uran jälkeen halusin huilata muutaman vuoden ja läiskiä golfia, mutta sitten oli hyvä hypätä koutsin hommiin. Olen todella kilpailuhenkinen ja valmennuspenkin päässä sitä pystyy tyydyttämään, Tainio sanoo.

Tainio pääsi urallaan näkemään monen huippuvalmentajan työtä. Ranskan liigassa hän oli seitsemän kauden ajan legendaarisen Guy Roux’n alaisuudessa ja Tottenhamissa managerina oli hollantilainen Martin Jol . Tainio onkin ottanut työkalupakkiinsa jotain jokaiselta valmentajalta.

– Esimerkiksi Suomessa opin Lehkosuon Mikalta , miten säntillisesti hommia tehdään. Kaikilta on jäänyt mukaan jotain positiivisia juttuja.

Tainio oli viime kaudella FC Hakassa Keith Armstrongin apuvalmentajana. Joukkue pelasi suoraviivaista jalkapalloa, mutta uuden päävalmentajan alaisuudessa peliin on tullut uusia vivahteita.

– Puolustamme aktiivisemmin ja yritämme prässätä ylhäältä. Lisäksi yritämme hyökätä monipuolisemmin. Varsinkin tässä sarjassa alkaa löytyä tiloja, kun vastustajaa pystyy liikuttamaan poikittain. En silti missään nimessä halua, että pimputtelemme vain pimputtelemisen ilosta, vaan sen pitäisi aina päättyä murtautumiseen vastustajan maalille, Tainio avaa pelitapaansa.

Ykkösen sarjataulukko todistaa, että tapa toimii ja opit ovat menneet perille. FC Haka johtaa sarjaa kymmenellä pisteellä ennen Turun Palloseuraa. Joukkue on voittanut kahdestoista ottelustaan kymmenen ja pelannut kaksi kertaa tasan. Vuodesta 2013 alkaen Ykkösessä pelannut perinteinen seura on tekemässä komeaa paluuta jalkapalloliigaan ja sinne myös Tainion mielestä kuuluu.

– Ehdottomasti. Meillä on tosi hyvät puitteet, stadion viimeisen päälle ja nyt Valkeakoskelle on tulossa uusi jalkapallohallikin. Kausi on ensimmäiseni päävalmentajana ja heti sanottiin, että tämä on pakkonousuvuosi, joten tästähän on hyvä aloittaa, Tainio hymyilee.

Päävalmentajasopimus FC Hakan kattaa myös ensi kauden, mutta tulevaisuudessa Tainion tavoitteena on valmentaa myös Suomen rajojen ulkopuolella.

– Nälkä kasvaa tietenkin syödessä ja yritän päästä urallani eteenpäin. Minulla on vielä Suomessa suorittamatta pro-koulutus. Ennen sitä en ole lähdössä, mutta jossain vaiheessa minulla olisi haluja kokeilla valmentamista myös ulkomailla.

Monivuotisena maajoukkuepelaajana Tainio on seurannut ilolla Markku Kanervan valmentaman joukkueen menestystä Kansojen liigassa ja EM-karsintojen alkupeleissä.

– Joukkue on tietysti täynnä tuttuja niin pelaajissa kuin taustoissa. Mahtava juttu, että he ovat saaneet pelin toimimaan. Nyt kun vielä päästäisiin ihan arvokisoihin asti, se antaisi todella hyvän buustin koko lajille.

Jalkapallo on muuttunut Tainion omista pelivuosista ja valmentamiseen on tullut entistä enemmän mukaan erilaisia apuvälineitä.

– Tiede on tullut mukaan koko ajan enemmän. Nappuloissa ja palloissa on erilaisia antureita, joten kaikkea voidaan seurata. Lopetin itse pelaamisen hyvissä ajoin, kentällä pystyi silloin vielä hieman laiskottelemaan, 39-vuotias valmentaja nauraa.

Hän kuitenkin muistuttaa heti perään, että teknisten apuvälineiden käytössä täytyy muistaa pitää järki mukana.