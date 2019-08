Paikalliset juniorisuunnistajat pärjäsivät kymmenennessä Kalvolan Lasimäkisprintissä

Kalvolan Keihäs järjesti sunnuntaina kymmenennet Lasimäkisprint-kilpailut ja samalla seura juhli myös 110-vuotista seuratoimintaansa. Tänä vuonna sprinttisuunnistukset oli suunnattu 6–14-vuotiaille suunnistajan aluille, mutta tarjolla oli myös kuntosuunnistusta sprinttiradoilla.

Lasimäkisprint on kymmenen vuoden aikana muuttanut muotoaan moneen otteeseen. Välillä on kilpailtu kaikissa ikäluokissa, välillä se on ollut iltakilpailu, mutta aina on kilpailukeskuksena toiminut Iittalan Lasimäki.

– Meillä on joka vuosi tarjottu ainakin pieni pätkä uutta kisaan. Esimerkiksi radat menevät eri suunnille, nytkin oli taas yksi uusi alue käytössä. Sprintissä on vielä se mahdollisuus, että aitoja rakentelemalla voidaan muokata maastoa, kehui alueen toimivuutta kilpailunjohtaja Saara Oripelto .

10–14-vuotiaille Hämeen alueen suunnistajille kilpailu oli samalla myös Häme cupin yhdeksäs osakilpailu, mikä nosti kilpailun arvoa junnusuunnistajille ja sai heitä myös paikalle runsain määrin.

Kantahämäläisiä junnusuunnistajia oli kisaamassa runsaasti. D10-sarjassa kärkisijat täytettiin paikallisten lupausten nimillä, kun Kalvolan Keihään Silva Kulju päihitti Hämeenlinnan Suunnistajien Venla Mennalan viidellä sekunnilla. Venla on kesän aikana kulkenut voitosta voittoon, mutta Lasimäellä hänelle tuli joitakin suunnistusvirheitä ja Silva pääsi kuittaamaan itselleen voiton ja kymmenen Häme cupin pistettä.

Silvan isoveli HlS:n Kalle Kulju näytti muille mallia voittamalla H13 -sarjan ja kipaisi sprinttiratansa yli minuutin erolla seuraaviin. Samalla Kallen asema Häme cupin kärkisijoilla vahvistui.

Melkoista ylivoimaa esitteli myös Hauhon Sisun Onni Lepistö H10RR -sarjassa, sillä toiseksi suunnistanut jäi hänelle yli kolme minuuttia. 10-vuotiaiden suoralla radalla LHR:n Vilho Syrjälä oli toinen.

D13 -sarjassa HlS:n Emma Raimovaara sprinttasi kolmanneksi. Emmalle kärkipään sijoitukset ovat myös tärkeitä taistelussa Häme cupin sarjavoitosta.