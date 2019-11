Myös Palkki jatkaa HJS:n peräsimessä – "Kakkonen on kova haaste nuorelle joukkueellemme"

Hämeenlinnan Jalkapalloseura on tehnyt kauden 2020 kattavan jatkosopimuksen valmentajansa Teuvo Palkin kanssa. Palkki on uransa aikana toiminut HJS:n valmennuspäällikkönä ja Ykkösessä FC Hämeenlinnan päävalmentajana. Palkilla on suoritettuna myös UEFA A -valmentajalisenssi.

Palkki oli erityisen tyytyväinen siihen, että kaudesta 2018 alkanut yhteistyö HJS:n päävalmentajan Lauri Hakasen kanssa jatkuu.

Hakasen jatko seurassa varmistui syys-lokakuun vaihteessa.

Kakkoseen Kolmosesta menneen kauden päätteeksi noussut HJS aikoo tällä kertaa olla myös valmiimpi kohtaamaan Suomen kolmanneksi korkeimman sarjatason haasteet.