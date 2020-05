Palloliitolta tarkat ohjeet pienryhmäharjoitteluun – Jalkapalloseurat odottavat lisätietoja sarjaohjelmista

Suomen Palloliitto ehti tiistaina ensimmäisten urheilujärjestöjen joukossa ottaa kantaa valtioneuvoston maanantaisiin päätöksiin koronapandemian aiheuttamien rajoitusten purkamisesta. Palloliitto jätti vielä auki kesäkauden sarjaohjelmat ja kilpailutoimintamääräykset, mutta antoi seuroille tarkat ohjeet pienryhmäharjoitteluun.

Toimintansa 13. päivään toukokuuta asti keskeyttäneen Hämeenlinnan Jalkapalloseuran hallituksen on määrä pohtia toiminnan käynnistämistä keskiviikkona sen jälkeen, kun Hämeenlinnan Liikuntahallit oy on päättänyt ulkoliikuntapaikkojen avaamisesta.

HJS-toiminnanjohtaja Tommi Laitilan mukaan hallituksen on määrä päättää aikanaan myös seuran henkilöstön lomautusten päättymisestä.

– Mietimme todennäköisesti huomenna näitä ensimmäisiä askelia annettujen ohjeiden mukaan. Alamme varmasti valmistelemaan isoa siirtymää (normaaliin harjoitteluun), ja jossain kohtaa aloitetaan konkreettinen harjoittelu, Laitila ennakoi tiistaina.

Palloliiton tiistainen ohjeistus koskee erityisesti toukokuun 5.–13. päivää eli seuraavaa viikkoa. Valtion taholta ulkokenttien avaaminen on siunattu tapahtuvaksi vasta 14. päivä.

– Todennäköisempi aikamääre toiminnan jatkamiseen on ensi viikolla. Jalkapallotoimintaan tarvitaan kenttä, Laitila totesi.

Laitila sanoi viikko sitten, että HJS:llä on valmiudet palata ohjattuun toimintaan heti viranomaisten salliessa. Nyt lupa on tulossa, mutta Palloliiton tämänhetkinen ohjeistus on tiukka varsinkin hygienian osalta.

Pienryhmäharjoituksissa noudatetaan kuun loppuun asti voimassa olevaa 10 hengen rajaa. Näistä kymmenestä vähintään yksi on valmentaja tai huoltaja.

Harjoituksissa on pidettävä kahden metrin turvaväli ja palloa saa koskea lähtökohtaisesti vain jaloin, eli lajinomainen harjoittelu on todella rajoittunutta. Lisäksi Palloliitto muun muassa ohjeisti pitämään harjoituksia vain sen ikäisille ja tasoisille pelaajille, jotka pystyvät noudattamaan terveyden kannalta tärkeitä ohjeita koko tapahtuman.

Viimeksi mainitussa on jalkapalloseuroille paljon pohdittavaa.

– Siinä on tarkasteltavaa, mistä päästä junioreita aloitamme harjoittelua. Tarvitsemme pelisäännöt myös seuran sisällä, annettujen määräysten lisäksi. Meillä on huomenna myös valmentajapalaveri, jossa käsittelemme näitä asioita, Laitila kertoi tiistaina.

Riihimäen Palloseura ehti tiedottaa jo tiistaiaamuna aloittavansa joukkueharjoitukset 1. kesäkuuta, kun kokoontumisrajoitus nousee 50 henkeen. Seuran puheenjohtaja Anssi Kemppi korosti tätä päivämäärää pienryhmäohjeistuksesta kuultuaankin.

RiPS saattaa toki käynnistellä HJS:n tavoin toimintaansa aiemmin, mutta Kemppi huomauttaa, että muuttujia on useita, eikä esimerkiksi kenttien käyttö ole täysin seuran vallassa.

– Otamme kantaa harjoitteluun tarkemmin sitten, kun se tulee kenttien aukeamisen myötä ajankohtaiseksi, eli puolentoista viikon päästä. Se ei mielestäni tue joukkueajattelua, että valmentaja vie osan joukkueesta johonkin puistoon. Mitä jos salibandyjoukkueen valmentaja on saanut saman idean? Kemppi pohti.

– Tällä hetkellä tähtäämme siihen kesäkuun alkuun. Meidän pitää myös ennen sitä olla yhteydessä kaupungin liikuntatoimeen harjoitusvuorojen jakamisesta ynnä muusta, eli en osaa nyt vielä sanoa tiettyä tapaa, jolla toimimme. Viralliset pelit pelataan myös samoilla kentillä, joilla harjoittelemme, joten meidän täytyy myös reagoida sarjaohjelmiin.

Samansuuntaisesti ajatteli myös HJS:n Laitila.