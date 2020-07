Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen suitsuttaa kantahämäläislupauksia – "Molemmilla potentiaalia kehittyä huippupelaajiksi"

Naisten Kansallisessa Liigassa viilettää tällä kaudella kolme hämeenlinnalaista pelaajaa. Tampereen Ilveksen keskikentällä pelaavien Tuuli Enkkilän ja Saana Tuomalan lisäksi HJK:ta edustaa Katariina Kosola.

Enkkilä ja Kosola ovat toisilleen tuttuja myös nuorten maajoukkueista. Kaksikko edusti Suomea mm. Uruguayn alle 17-vuotiaiden tyttöjen MM-turnauksessa vuonna 2018.

Suomen Palloliiton huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen on aiemmin valmentanut Kosolaa ja Enkkilää U19-maajoukkueessa ja tuntee molemmat hyvin.

Kosola ja Enkkilä kuuluvat alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen, mutta EM-karsintaurakka jäi tämän joukkueen osalta kesken.

– Valitettavasti heidän ikäluokaltaan UEFA perui EM-jatkokarsinnat keväällä kokonaan koronavirustilanteen vuoksi. Se on todella harmi, koska se joukkue olisi todella potentiaalinen menemään lopputurnaukseen asti, sillä ikäluokka oli aiemminkin pelannut alle 17-vuotiaiden EM- ja MM-kisoissa. Heidän taipaleensa siinä maajoukkueessa on siis ohi, Miettinen harmittelee.

Kosolalla ensimmäinen kausi pääsarjassa

Enkkilä ja Kosola ovat käyneet urheilulukiota, Enkkilä Tampereella ja Kosola Helsingissä. Kosola vietti viime kauden Mäkelänrinteen urheilulukion yhteydessä toimivassa Helsinki Football Academyssä pelaten joukkueensa kanssa pelkästään poikien sarjaa. Miettinen näkee molempien pelaajien tulevaisuuden kirkkaana.

– Molemmat tytöt ovat todella mielenkiintoisia, ja molemmilla on potentiaalia kehittyä huippupelaajiksi. Seuraavat vuodet ovat tosi tärkeitä, että mitä tapahtuu lukion jälkeen, Miettinen arvioi.

– Yleensä urheilulukioaikana harjoitusmäärät, viikkorytmi ja tehot ovat aika hyvin kohdillaan, kun urheiluluakatemiat mahdollistavat aamuvalmennuksen ja koulu, sekä urheilu ovat hyvin yhdistettynä.

Enkkilällä on jo kokemusta parin kauden verran naisten korkeimmalla tasolla, mutta Kosolalle tämä kausi brändiuudistuksen myötä Kansalliseksi liigaksi nimeään vaihtaneessa sarjassa on ensimmäinen.

– Kosola on aloittanut kauden todella hyvin, ja varmasti tällä kaudella tulee läpimurto. Enkkilällä odotukset ovat, että tämä on läpimurtokausi myös hänelle, Miettinen pohtii.

Mahdollisuuksia ulkomaille?

Miettisen mielestä ulkomaat ovat Enkkilälle ja Kosolalle tulevaisuudessa mahdollisuuksien rajoissa, mutta sinne ei kannata kiirehtiä.

– Varmasti sinne on mahdollisuuksia, mutta ulkomaille ei kannata lähteä vain siksi, että sinne voi lähteä. Silloin on oltava valmis, ja on oltava tarkka, että pääsee ympäristöön, joka kehittää jatkossakin, Miettinen muistuttaa.

– Ensin pitäisi dominoida Kansallisessa Liigassa ennen kuin lähteminen on järkevää. Tämä kausi varmasti näyttää molempien osalta suuntaa, että mitä kannattaa tehdä missäkin vaiheessa.

Nykyiset joukkueet Ilves (Enkkilä) ja HJK (Kosola) ovat Miettisen mielestä hyvät seurat kummankin pelaajan kehityksen kannalta.

– Kosolalla on iso rooli HJK:ssa ja samoin Enkkilällä Ilveksessä. He saavat kantaa paljon vastuuta ja saavat peliaikaa. Se on heidän kehitykselleen tärkeintä.

Kilpailu maajoukkueympyröissä kovenee

Maalitilinsä Kansallisessa liigassa jo avanneen Enkkilän ja Kosolan ura nuorisomaajoukkueissa on nyt ohi, mutta heille on hyvä polku kohti aikuisten maajoukkuetta. Edessä on kuitenkin kova haaste.

– Heidän seuraava hyppynsä on alle 23-vuotiaiden maajoukkue, ja sen tavoite on ajaa pelaajia sisään A-maajoukkueeseen eli Helmareihin, Miettinen avaa.

– Nythän tietysti kilpailu kovenee, koska nuorten maajoukkueessa on korkeintaan kahdesta ikäluokasta pelaajia siinä yhdessä joukkueessa. U23-maajoukkueessa on kolmesta tai neljästä ikäluokasta pelaajia, ja naisten maajoukkuessa on kymmenestä eri ikäluokasta pelaajia, Miettinen kertaa.

Kaikki on kuitenkin mahdollista kahdelle lahjakkaalle nuorelle.

– Molemmilla heillä on omat vahvuutensa. Kosola on erinomainen laitapelaaja, hyvä haastamaan, etenemään, ohittamaan ja hän on myös hyvä viimeistelijä. Enkkilä taas on pelin kapellimestari – hän on hyvä rytmittämään peliä, hänellä on monipuolinen syöttövalikoima ja loistava pelikäsitys.