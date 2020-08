Paluu peleihin maistui Kerholle – "Oli kyllä mukava päästä pelaamaan"

Viitisen kuukautta siihen meni ennen kuin Hämeenlinnassa päästiin näkemään jälleen jääkiekkoa. Lokakuussa alkavaan Liigaan, jos koronapandemia sen suo, valmistautuva HPK aloitti harjoitusottelukautensa voitolla. Kerho kaatoi torstaina Pohjantähti-areenassa SaiPan Jere Innalan jatkoaikamaalilla numeroin 4–3 (0–2, 2–0, 1–1).

– Oli kyllä mukava päästä pelaamaan. Viime kausi jäi vähän tyhmästi kesken, vaikka totta kai terveys edellä piti mennä. Meillä oli intoa päästä pelaamaan, ja sitä oli jo odottanut. Alku oli raskasta, ja starttimme huono, mutta loppua kohden pelimme parani, kapteenin C rinnassaan kauden avausottelussa pelannut Innala kertoi.

Innala oli torstaina tehojen valossa Kerhon ykkösmies. Hän teki voittomaalin lisäksi joukkueensa avausmaalin ja syötti sekä Harri Kainulaisen että Ville Koistisen (1+1) maalin. Yhteispeli Juuso Ikosen (0+2) ja Valtteri Puustisen (0+2) parani koko ajan pelin edetessä.

– Tämä oli ketjultamme ihan hyvä aloitus. Olimme ensimmäistä kertaa pelitapahtumassa kimpassa. Alku oli ehkä vähän hakemista, mutta pelin loppua kohden pelaaminen parani paljon. Olemme kaikki melko vikkeliä ja teemme paljon töitä. Siinä oli mukava pelata, Innala kiitteli.

Vaikea alku

Ottelun alku oli kotijoukkueelta tosiaan hankala. SaiPa meni johtoon jo ensimmäisellä minuutilla Santeri Virtasen maalilla ja tuplasi johtonsa kolmen ja puolen minuutin kohdalla Joni Nikon ylivoimaosumalla. Pikkuhiljaa erän edetessä myös HPK sai juonesta paremmin kiinni. Lopulta 773 katsojaa näkivät ansaitun kotivoiton.

SaiPasta onnistui maalinteossa kolmannessa erässä myös edelliskausilla HPK:ssa pelannut slovakialainen Filip Krivosik.

HPK:n liigajoukkueen päävalmentajana ensimmäistä kertaa ottelussa työskennellyt Matti Tiilikainen sai SaiPa-ottelusta hyvää viestiä joukkueestaan.

– Tämä oli ensimmäinen peli tällä joukkueella. Saimme shokkialun, kun meidät yllätettiin housut kintuissa, mutta peli parani paljon ensimmäisen viiden minuutin jälkeen. Ensimmäinen erä ei ollut parasta peliä, mutta toiseen erään paransimme huimasti. Ensimmäisessä erässä jäimme jälkeen kamppailuissa ja pelinopeudessa, mutta toiseen erään niitä löytyi jo ihan eri tavalla. Sen jälkeen pelikin oli parempaa, Tiilikainen analysoi.

Tiilikainen uskoi, että Ikosen ketjun onnistuminen oli yksilötasolla tärkeää.

– Onhan se yksilöille tärkeää, että pystyy tekemään heti tulosta. Moni odottaa, ja itsekin odottavat, heiltä paljon, ja he pystyivät kantamaan joukkuetta tänään tuloksen teossa. Matsi oli heiltä kyllä hyvä. Heidän takaansakin näkyi paljon positiivisia asioita. Olemme tietysti vielä vahvasti opin tiellä, mutta on hyvä, että saimme ensimmäisen pelin alle. Meillä on nyt omaa dataa, ja se helpottaa seuraavan stepin ottamista. HÄSA