Parempaa tilauksessa Ässien isäntänä – Seitsemättä perättäistä kotivoittoaan tavoittelevan HPK:n pitää viilata hyökkäyspeliään

Nelosketjun sentteri Mikko Lahtela: "Myös yleisilmettä on parannettava ja saatava enemmän tunnetta peliin".

HPK:lle jäi paljon parannettavaa seuraavaan otteluun keskiviikkona Lahdessa pelatusta jääkiekkoliigan ottelusta Pelicansia vastaan. Sarjapisteiden lisäksi panoksena ollut Hämeen herruus oli laihanlaista lohtua Kerholle, joka ei onnistunut hyökkäyspelissään alkuunkaan suunnitellulla tavalla.

Mahdollisuus kasvojen pesuun HPK:lle tarjoutuu perjantaina Pohjantähti-areenassa, missä hämeenlinnalaiset tavoittelevat seitsemättä perättäistä kotivoittoaan Ässien isäntänä.

– Hyökkäyspelimme oli kyllä tosi vaatimatonta Lahdessa ja sen takia olimme hankaluuksissa pitkän aikaa. Onneksi kuitenkin puolustimme sen verran hyvin, ettei vastustajallakaan ollut paljon pakkoja, kertasi keskiviikon ottelua HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen.

Pennanen ottaa reilusti kontolleen oman siivunsa keskiviikon jatkoaikatappiosta.

– En saanut viestiäni riittävän selvästi perille joukkueelle, jotta olisimme saaneet tulosta aikaan. Seuraavaan otteluun pitää miettiä sanavalintojaan ja teemaa paremmin, Pennanen suunnittelee.

Pennanen muistuttaa, ettei Liigassa ole yhtään helppoa ottelua. Ässiäkin vastaan Kerho on pelannut tasaisia ja kovia kamppailuja.

– Kaikki tappelevat nyt sijoituksista. Ässät on parantanut peliään ja saanut aikaan hyviä tuloksiakin. Kohtaamme työteliään joukkueen, joka varsinkin puolustaa hyvin, Pennanen kuvailee.

Kovaa vääntöä ennakoi myös Kerhon nelosketjun sentteri Mikko Lahtela. Ensimmäistä kauttaan HPK:n liigamiehistössä pelaava 27-vuotias kiekkoilija tietää Pennasen tavoin, millä konsteilla porilaiset kukistetaan.

– Kiekollista peliä pitää tietenkin parantaa, ja sitä hyökkäyspeliä, kun niitä maalejakin pitää tehdä, jos halutaan voittaa pelejä. Tärkeä asia on myös kaksinkamppailujen voittaminen, jota pitää myös saada paremmaksi. Myös yleisilmettä on parannettava ja saatava enemmän tunnetta peliin, Lahtela korostaa.

Lahtelan mielestä Kerhon ei tarvitse tehdä mitään suuria viilauksia peliinsä.

– Kyllä se hyvä hyökkäyspelikin on siellä tallessa. Olemme pelanneet monta hyvää peliä tällä kaudella.

– Kaikki lähtee liikkeelle omasta tekemisestä ja siihen liittyviä asioita kävimmekin jo läpi aamulla (torstaina). Meillä oli palaverissa hyvä keskusteluyhteys ja saimme pohdittua asioita syvällisemmin, Latvala kertoo.

Lahtela on entinen Mestiksen jyrä, joka neljän SaPKossa vietetyn kauden jälkeen palasi juniorivuosiensa seuraan. Kerhossa hän on pelannut 36 ottelua (1+6 pistettä) ja on mennyt eteenpäin urallaan.

– Olen oppinut valtavasti erilaista suhtautumista tilanteisiin ja kiekottomaan peliin. Se on tuonut syvyyttä peliini ja olen kehittynyt pelaajana.

– Alkuun tuli virheitä, kun en ollut tottunut liigavauhtiin. Menin ohi tilanteista tai olin vähän myöhässä, kun hoksottimet eivät toimineet niin nopeasti kuin olisi pitänyt. Niiden kautta olen kuitenkin yrittänyt oppia, Lahtela pohtii.

Eniten Lahtela on lisännyt vauhtiaan kaukalossa.

– Pelinopeus on iso juttu, jossa olen mennyt eteenpäin. Se myös tuntuu kehittyvän koko ajan. Olen myös pystynyt pelaamaan rennommin, kun tietää omat vahvuutensa, Latvala sanoo.

Lahtelan esitykset ovat miellyttäneet myös päävalmentaja Pennasta.

– Mikko on fiksu ja analyyttinen pelaaja, jolloin se peli itsessään opettaa häntä koko ajan. Puolustuspelitaidot ja kiekoton pelaaminen ovat menneet hyvin eteenpäin, Pennanen arvioi.

Lahtela ei ole turhaan hosunut urallaan, vaikka mies lähestyykin piakkoin kolmenkympin rajapyykkiä.

– Haluan olla joka päivänä vähän parempi kuin edellisenä, mutta kiire minulla ei ole kehittyä. Olen aina tosissani hallilla ja sillä olen saavuttanut tietyt stepit. Tavoitteenani on vakiinnuttaa pelipaikkaani ja sitä kautta saada lisää peliaikaakin, Lahtela sanoo.

HPK pääsee perjantain Ässät-otteluun hyvällä kokoonpanolla. Loukkaantuneena huilannut hyökkääjä Valtteri Puustinenkin saattaa olla jo pelikunnossa.