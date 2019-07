Pariisiin siirtyvä Daniela Öhman vakuuttui serbivalmentajan puheista: “Olen todella innoissani yhteistyöstä”

Joonas Lainesalo

Hämeenlinnalaisille lentopallon ystäville toissa kauden mestarijoukkueesta tutuksi tullut keskipelaaja Daniela Öhman jatkaa uraansa Ranskan liigassa myös ensi kaudella. Maajoukkueen vakiokalustoon viime vuodet kuulunut Öhman siirtyy Ranskan sisällä Beziersistä pariisilaiseen Stade Francais Paris Saint Cloud Les Mariannesiin.

– Olen tyytyväinen tästä sopimuksesta. Viihdyn Ranskan liigassa, joka on mielestäni tosi hyvätasoinen sarja. Vaihtelu on ihan mukavaa, vaikka eihän sillä niin väliä ole, missä tätä samaa työtä tehdään, Öhman kertoo.

Viime kaudella Ranskan pääsarjassa yhdeksänneksi ja pudotuspelien ulkopuolelle jäänyt pariisilaisseura vaihtoi tulevalle kaudella valmentajaa. Ensi kaudella joukkueen peräsimessä on aikaisemmin Lyonissa miesten joukkuetta valmentanut serbialaisranskalainen Nikola Borcic .

– Puhuin hänen kanssaan ennen sopimuksen tekoa ja olen keskustelujen perusteella todella innoissani yhteistyöstä, Öhman sanoo.

Öhman päätti ensimmäisen Ranskan kautensa viidenteen sijaan, kun hänen joukkueensa Beziers Volley putosi puolivälierissä Suomen maajoukkuepassarin Kaisa Alangon edustamalle Nantesille.

– Kausi oli vaihteleva, kuten yleensäkin. Pelillisesti ei tullut hirveän hyviä suorituksia, mutta kaudesta jäi kuitenkin hyvä maku. Ei minulla käynyt mielessäkään, että olisin jäänyt tulevaksi kaudeksi Suomeen, jos vain löydän hyvän paikan jatkaa.

22-vuotias Öhman kehuu kuitenkin myös suomalaisia Mestaruusliigan kärkiseuroja, joissa asiat hoidetaan ammattimaisesti.

– Esimerkiksi Hämeenlinna on todella ammattimainen seura Suomessa ja joissain asioissa se saattaa olla jopa ranskalaisseuroja edellä. Ranskassa joukkueissa on kuitenkin vielä enemmän ammattilaisia, lentopallo on pelaajille työ ja se näkyy esimerkiksi harjoituksissa, kun kaikki pystyvät pelaamaan lajia ammatikseen.

Sen lisäksi, että pelaaminen eurooppalaisessa ammattilaissarjassa maistuu, nauttii Tampereelta kotoisin oleva Öhman myös elämisestä Ranskassa.

– Viihdyn hyvin etelämpänä olevissa maissa. Samassa maassa jatkaminen on hyvä senkin vuoksi, että kieltä tulee varmasti opittua enemmän, lentopalloilija muistuttaa.

Öhmanin päättyneen kauden kotipaikka Beziers sijaitsee Etelä-Ranskassa noin kymmenen kilometrin päässä Välimeren rannikolta. Noin 80000 asukkaan kaupungissa asuminen eronnee selvästi yli 2,1 miljoonan asukkaan metropolissa majailemiseen.

– Luontoa saattaa tulla joskus vähän ikävä, mutta hienoahan Pariisissa on asua. Ainakin siellä on ihan kaikki, mitä tarvitsee, Öhman miettii.

Naisten maajoukkue päätti kesän ensimmäisen pätkänsä Kultaisen liigan lohkovaiheeseen. Joukkue säilytti paikkansa sarjassa, vaikka pelit eivät menneetkään yhtä hyvin kuin edellisenä kesänä, jolloin maajoukkue oli liigassa neljäs.

– Olemme olleet nyt pienellä lomalla. Se onkin tehnyt ihan hyvää, sillä joulunakaan vapaata ei ollut kuin ihan pari päivää. Joukkueessa on ollut alkukesän aikana uutta porukkaa mukana, mutta olemme tehneet koko ajan samalla tavalla töitä. Tuloksellisesti alkukesä ei ollut hirveän hyvä, Öhman sanoo.

Suomi aloittaa tauon jälkeen valmistautumisen naisten Euroopan mestaruuskisoihin, joissa naisten maajoukkue on ensimmäistä kertaa mukana 30 vuoteen.

– Kaikki ovat tosi motivoituneita lohkovaiheen otteluihin. Olemme tehneet kovan työn pelimme kehittämisessä ja on hienoa mennä EM-kisoihin pelaamaan kovia maita vastaan. Pääsemme testaamaan tasoamme ja viemään peliämme eteenpäin.

Naisten maajoukkueen kehittyminen on Öhmanin mielestä avannut suomalaispelaajille ovia ulkomaiden sarjoihin.