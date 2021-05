HPK:n junioripolun läpikäynyt ja lopulta mittavan uran jääkiekon Mestiksessä pelannut Pasi Järvinen on valittu seuran uudeksi myyntipäälliköksi. Järvinen aloittaa elokuussa toisena myyntipäällikkönä Sami Matinkarin aisaparina.– Saimme 40 motivoitunutta ja laadukasta hakijaa. Se on osoitus siitä, että HPK Liiga oy työnantajana ja yrityksenä kiinnostaa laajalti. Pasilla on erittäin vahvaa myyntiosaamista ja pitkä kokemus niin yritys- kuin…