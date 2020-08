Patrik Niklas-Salminen neuvoo huippulupaus Virtasta kärsivällisyyteen – "Tie on aina pitkä ja kivinen"

Lauantainen kova tuuli ja sade tekivät Aulangon Finnish Tour -tenniskilpailun pelaamisesta niin vaikeaa, että kaksi viimeistä puolivälierää keskeytettiin toisessa erässä. Toisenlaisia myrskyjä esiintyy pelaajien päiden sisällä, kuten jokainen tennistä televisiosta seuraava voi havaita esimerkiksi aussitähti Nick Kyrgiosin monologeista.

Aulangon tenniskenttien naapurissa tien takana sijaitseva puistometsä sai tuta maailmanlistan 429:ntenä majailevan Patrik Niklas-Salmisen psyykkauksen. Raskaan kelin ja tiukan pelin turhauttama nuorukainen tykitti karvapallon sinne, missä tammi kasvaa.

– Joku näyttää enemmän tunteitaan, riippuu pelaajasta. Totta kai höyryämisessä pitää olla järki, mutta kyllä sellainen stressin vapauttaminen ainakin minulla välillä helpottaa, Niklas-Salminen hymähti sadetauolla.

23-vuotias Niklas-Salminen on suomalaisessa tenniksessä lähes John McEnroen veroinen – joskin hyvätapaisempi – väriläiskä, joka ei ole tänä kesänä epäröinyt tuoda mielipiteitään julki.

Heinäkuun lopussa hän kertoi Urheilulehdessä alempien ammattilaistasojen karusta arjesta ja purki Facebookissa tuntojaan muun muassa ulkoisista esiintymispaineista, joita mediajulkisuus toi nuorten Wimbledon-välieräpaikan jälkeen.

Tamperelaislähtöinen Niklas-Salminen vakuuttaa löytäneensä itsensä tänä kesänä kuntouttaessaan myös vanhaa polvivammaa, joka pilasi häneltä SM-kisat.

– Muutama vuosi menikin etsiessä. Olin vähän hakoteillä, mutta nyt yritän olla oma itseni ja nauttia työstäni tenniksen eteen. Nyt parasta on ollut terveenä pelaaminen ensimmäistä kertaa Davis Cupin jälkeen, Suomen toiseksi paras kaksinpelaaja huomioi.

– En mielestäni saanut liikaa liian nopeasti, sillä teimme junnuna saavutusteni eteen paljon töitä. Kyse oli enemmän siitä, että kaikki julkisuus pamahti kerralla päälle.

Niklas-Salmisen paikka ammattilaistenniksen hierarkiassa on tällä hetkellä ITF-kisojen ja ATP-haastajakiertueen välimaastossa. Samalla suunnalla se on myös toisella suomalaisella tulevaisuuden toivolla, Otto Virtasella.

19-vuotias Virtanen hakee Niklas-Salmisen tavoin Hämeenlinnasta kenraaliharjoitusta ulkomaankiertueille. Niklas-Salminen ei vielä tiedä seuraavaa kisaansa, mutta Virtasella suuntana on Tshekki.

Ostravassa ja Prostejovissa pelataan kuun vaihteessa ATP Challenger -kisat, ja Ostravaan Virtasella on villi kortti. Syksyn pääpaino lienee kuitenkin ITF-kiertueella. Talvella hän pääsi Kazakstanissa ITF-finaaliin.

– Ihan yhdellä finaalilla ei vielä nousta siltä kiertueelta pois, pari kisaa pitäisi voittaakin. Ne turnaukset ovat todella eritasoisia. Eiköhän sitä kierretä vielä hetki, Virtanen pohti Finnish Tour -päivänsä päätteeksi.

– Nyt tavoitteena on tietysti kerätä ATP-pisteitä eli päästä ensin pelaamaan johonkin. Tämä (koronatilanne) voi lähteä vielä mihin tahansa suuntaan. Joko pelataan ulkomailla loppukausi tai sitten palataan nopeasti Suomeen ja pelataan täällä.

Virtasen rakettimainen nousu junioritähdeksi otti viimeisenä juniorivuonna takapakkia, kun tennispelaajille kivuliaan tuttu kyynärpää ei kestänyt rasitusta. Kausi jäi useaksi kuukaudeksi kesken juniori-Wimbledon-pettymyksen jälkeen.

Nyt nuori helsinkiläinen on kunnossa.

– Pieniä vammoja tulee sillon tällöin ja joka päivä kiristää jotain paikkaa. Mitään muutaman päivän taukoa vaativaa ei ole kuitenkaan ollut, Virtanen kertoi.

Ammattilaisen asenteella varustetun Virtasen pää, joka Niklas-Salmisen tavoin yltää noin 1,9 metrin korkeuteen, kestää nuoren miehen mukaan loukkaantumisherkässä lajissa muuta kehoa paremmin.

– Totta kai, jos liikaa huomioi, mitä kirjoitetaan, niin ne jutut tulevat mieleen matsissakin. Mielestäni käsittelen paineet ihan hyvin. Yritän olla välittämättä, mitä mieltä muut ovat minun tekemisestäni. Yritän toki pelata mahdollisimman siististi, mutten mieti, että joku olettaa minun voittavan, maailmanlistan 728. tuumi.

Täysin kylmäverisesti ei kentällä esiinny myöskään Virtanen, mutta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hän ei ole samalla tavalla julkisuudessa kuin aktiivinen somettaja Niklas-Salminen.

Suomen tennishuiput tuntevat hyvin toisensa. Niklas-Salminen, Virtanen ja tämän hetken kovin kaksinpelinimi Emil Ruusuvuori ovat kaikki HVS-Tenniksen miehiä ja harjoitelleet yhdessä muun muassa Jarkko Niemisen kanssa.

Niinpä haastajakiertueen, maailmankiertueen väistämättömän ponnahduslaudan, valot ja varjot kokenut Niklas-Salminen antaa neuvon lähinnä ITF-kiertueita käyneelle Virtaselle.

– Paljon kärsivällisyyttä se vaatii. Otolla on hyvä peliäly ja lyöntivalikoima, mutta tie on tässä lajissa aina pitkä ja kivinen. Jokaisesta tasosta pitää mennä eteenpäin. Työnteko tuottaa hänellä varmasti tulosta, kun se tuotti juniorinakin, Niklas-Salminen uskoo.

Kärsivällisyys on avainasemassa myös pienemmissä kisoissa, kuten sään oikkujen riivaamassa Finnish Tourin kisassa. Kärsivällisyyttä vaaditaan entistä enemmän koronapandemian aikana.

– Karanteenisäännöt vaikeuttavat lähtemistä. Ei ole järkeä lähteä viikoksi ulkomaille ja olla kaksi kotona. Reissaaminen on välillä stressaavaa normaalistikin, mutta näillä säädöksillä ja terveyden kannalta ajattelulla siinä on vielä lisästressiä, Niklas-Salminen myöntää.

Niklas-Salminen uskoo, että häntä kaksi vuotta nuorempi Ruusuvuori on myös noussut joukosta syystä ensimmäisenä lähelle maailman kärkeä. Ruusuvuori pelaa sunnuntaina Cincinnatista New Yorkiin siirretyn masters-turnauksen pääsarjassa.

– Olen kyllä nähnyt läheltä, mitä hän tekee. Emilillä iso asia on, että hän on pitänyt huolta kropastaan ja säästynyt loukkaantumisilta. Hän on saanut rakentaa itseluottamusta pelaamalla paljon, ja se näkyy nyt tuloksissa ja hänen peleissään, Niklas-Salminen havainnoi. HäSa