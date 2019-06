Peking–Pariisi-enduroralli poikkesi Kanta-Hämeessä

Kesäkuun alussa Pekingistä kohti Pariisia käynnistynyt kestävyysajo pistäytyi varhain lauantaiaamuna Kanta-Hämeessä. Ensimmäistä kertaa rallin historian aikana Suomeen koukannut reitti tarjoili kilpailijoille maistiaiset Saukkolan EK:sta Lopella. Rallin testauspaikkana tunnetulla Saukkolan erikoiskokeella ajettiin pätkä, joka piti ajaa tavoiteajassa.

Poikkeuksellisen kilpailusta tekee se, että siihen voi osallistua ainoastaan autoilla, jotka on valmistettu ennen vuotta 1976. Merkittävä osa kilpailijoista on ajoneuvovalinnassaan päättänyt alittaa rajan reilusti, joten Saukkolan kiemuroissa nähtiin muun muassa belgialaisten Anton Gonnissen sr:n ja Herman Gelan jr:n ajama Contal Mototri Tricycle vuodelta 1907. Lisäksi yhdysvaltalaisen Mitch Grossin ajama White MM Pullman on ehtinyt kunnioitettavaan 109 vuoden ikään. Ennen toista maailmansotaa valmistettuja autoja oli taipaleella runsaat 30.

Kaikkein vanhimpia ajoneuvoja ulkoiluttavat autokunnat eivät kamppaile yli kuukauden mittaisen rallin voitosta, sillä reitti on erityisen vaativa.

– Mongoliassa ei kaikin paikoin voinut moittia teiden kuntoa, koska siellä ei aina ollut teitä lainkaan. Ajoimme aroja ja peltoja pitkin. Meiltäkin irtosi takaluukku, joten teltat ja varoituskolmiot ovat siellä jossain, Mongolian aroilla, rallin ainoa suomalaisajaja Martti Kiikka kertoi.

Volvo PV:llä ajava Martti Kiikka on yhdessä poikansa Petrin kanssa tällä hetkellä rallissa sijalla 15. Kärjessä ajaa australialaiskaksikko Gerry Crown ja Matt Bryson , autonaan Leyland P76.

– Olen voittanut vastaavan rallin vuosina 2010 ja 2013. Myös tänä vuonna ollaan kärjessä, mutta matka on vielä pitkä, Crown muistutti.

Muistutuksena pitkän matkan tarjoamista vaaroista on Crownin Leylandin lommoilla oleva etulokasuoja.