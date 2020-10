Pekka Saros avaa uudistuneen korisliigan – Takana jo 1182 pääsarjaottelua, edessä 34. kausi tuomarina 

Hämeenlinnalainen Pekka Saros tuomaroi viikon päästä tiistaina Helsingissä korisliigan avausottelua, jossa kohtaavat Seagulls ja Kauhajoen Karhut.

– Uskon, että kokemuksesta on hyötyä ja hommia riittää, sillä pari kokenutta tuomaria on nyt poissa ja nuorempia nousee mukaan. Se on toki hyvä kierron kannalta, mutta haastava ja mielenkiintoinen kausi on varmasti edessä, Saros ennakoi.

Kotimaan palloilusarjojen kokeneimmalla tuomarilla on takanaan jo 1182 miesten pääsarjaottelua ja edessä 34. kausi. Lisäksi uralla on kertynyt muiden sarjatasojen pelejä sekä kolmisen sataa kansainvälistä ottelua.

– Sama pallo, mutta onhan peli vuosien aikana muuttunut paljon. Vauhtia on enemmän, pelaajat ovat urheilullisempia, taktinen puoli ja vastustajien scouttaaminen on lisääntynyt. Myös tuomarien koulutuksessa korostetaan koko ajan enemmän pelin ymmärtämistä ja lukemista sekä pelien katsomista, Saros listaa kehitystä.

Töitä komissaarinakin

Nykyisin Saros toimii kansainvälisissä peleissä komissaarina ja näitä tehtäviä on kertynyt kolmisenkymmentä, mutta alkavalla kaudella 14 päivän karanteeni kotimaahan paluun jälkeen rajoittaa intoa näihin tehtäviin.

Koripallon sääntöjä hiotaan kahden vuoden välein. Tälle kaudelle ei suuria muutoksia ole tulossa. Saroksen mukaan ne ovat lähinnä hienosäätöä.

Sen sijaan sarjajärjestelmä muuttuu ja runkosarjan pelimäärä vähenee selkeästi, kun joukkueet pelaavat aiemman nelinkertaisen runkosarjan sijaan ensin kaksinkertaisen sarjan ja sitten kuuden joukkueen kesken ylemmät ja alemmat jatkopelit ennen pudotuspelejä.

– Esimerkiksi tahallinen virhe nopean hyökkäyksen katkaisuna tarkentuu, mutta suurempi muutos on sarjajärjestelmä. Otteluiden panos jo heti alkukaudesta kasvaa. Se tuo meille tuomareille myös lisäpainetta, mutta uskon, että pelaajat keskittyvät paremmin olennaiseen eli pelaamiseen ja energiaa ei kulu yksittäisten vihellysten kommentointiin, Saros arvelee.

Pelaajien ohella myös tuomarien pitää valmistautua kauteen kunnolla. Ennen kauden alku on tiukat testit, joilla varmistetaan muun muassa fyysinen kunto.