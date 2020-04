Pekka Sauri on ollut jo vuosikymmeniä HPK:n miehiä – "Kyse on tunteesta, ei järjestä"

Vaikka Pekka Sauri, 65, syntyi Helsingissä, hän kävi kouluja nuoruudessaan Hämeenlinnassa. Vaikka Sauri palasi Helsinkiin jo 47 vuotta sitten, ainakin yksi asia jäi pysyvästi opiskeluvuosilta mukaan – jonkinlainen kiintymys HPK:ta kohtaan.

Sauri muistaa käyneensä jo Kuivansillan kentällä katsomassa Kerhon otteluita, eikä hän oikein osaa selittää edes itselleen miksi kiinnostus HPK:ta kohtaan on säilynyt. Helsinkiläisenä hän ei ole koskaan kannattanut esimerkiksi HIFK:ta tai Jokereita.

Edelleen hän kertoo katsovansa ja jännittävänsä tuloksia ja käyvänsä silloin tällöin HPK:n otteluissa. Sauri kertoo myös ystävystyneensä HPK:n entisen päävalmentajan Sakari Pietilän kanssa, jonka mukana hän on käynyt sporttiravintoloissa katsomassa otteluita. Fanituotteita hän ei kuitenkaan omista.

– On tyypillistä, että lapsuuden ja nuoruuden fanitus seuraa tunteena läpi elämän. Harvinaista taitaa olla, että ihminen vaihtaa joukkuetta, koska tunne ja muistot ovat taustalla voimakkaita. Se on syvälle iskostunut tunne, joka pysyy siellä, Sauri pohtii.

Urheilulla on voimaa muodostua kannattajien mielissä niin suureksi asiaksi, että se voi vaikuttaa ihmisen mielialaan hyvässä ja pahassa voittojen ja tappioiden hetkellä.

Sauri itse sanoo, että hänelle on lopulta merkityksetöntä HPK:n kannattamisessa se, voittaako vai häviääkö HPK – vaikka tietysti toivoo joukkueelle parasta.

Ehkä eräällä tavalla kyse on kuin parisuhteesta. Kun joukkue on kerran valittu ja sen rinnalla on päätetty pysyä, sen kanssa eletään niin myötä- kuin vastoinkäymiset.

– En ole ajatellut sitä noin, mutta se on mielenkiintoinen ajatus! Paljon varmasti asiaan liittyy nostalgiaa ja mielessä kierrätettyjä vanhoja muistoja. Kyse on kuitenkin tunteesta, ei järjellä ole tämän kanssa mitään tekemistä, Sauri naurahtaa.

Sauri myöntää, että vaikka HPK:n mestaruus viime keväänä tuntui hyvältä, sekään ei hetkauttanut hänen suhdettaan HPK:hon suuntaan eikä toiseen.

– Ei minulle viime kädessä olisi ollut merkitystä tuleeko mestaruus vai olisiko HPK ollut vaikkapa kymmenes. Näissä asioissa lähtee tyypillisesti aina helposti hehkuttamaan menestystä ja tappiot pyrkii unohtamaan mahdollisimman nopeasti vaikka ne heti matsin päätyttyä ottaisivat päähän.

Urheilun sanotaan yhdistävän ihmisiä yhteisöiksi. Kätkeytyykö sen selitys urheilun viehätysvoimaan – vai ihmiseen, yksilöön?

– Fanittaminen on jollekin joukolle yhteinen asia. Siihen liittyy myös sellaista tietynlaista osin humorististakin nokittelua muiden joukkueiden fanien kanssa – sekin kuuluu asiaan, Sauri sanoo.

Kannattamisessa voi olla kyse myös ihmisten tarpeesta kuulua johonkin.

– Kyllä varmasti. On heitäkin, jotka ostavat kausikortteja ja vielä matkustavat jopa Ouluun vierasotteluihin. Ne ovat jo kohtalaisia taloudellisia panostuksia. Varmasti tuollaisessa yhteisössä, jossa asia on monelle tärkeä, syntyy myös ikimuistoisia reissuja ja kokemuksia yhteisöllisestä fiiliksestä.

Hämeen Sanomien jääkiekkoanalyytikko Petteri Sihvonen on pohtinut paljon julkisuudessa urheilun kannattamista. Sihvonen on nähnyt niin, että vaikkapa jonkin keppipelijoukkueen kannattaminen on sellaista toimintaa, jossa ihminen on eräänlaisessa ei-aikuisuuden tilassa.

– Kyllä se varmasti näin on. Kyse on tunteenomaisuudesta, jossa ei ole välttämättä edes ole mitään järkeä. Urheilu tarjoaa mahdollisuuden arjen eskapismiin, jossa urheilutapahtuma saattaa ainakin hetkeksi pyyhkiä huolia pois, Sauri sanoo.

Koronaviruspandemian aikaan Sauri ei kuitenkaan sano varsinaisesti kaivanneensa urheilua. Eikä hän oikeastaan ole pysähtynyt pohtimaan mitä hänelle tai muille merkitsee se, että urheilumaailma on pysähtynyt.

– Vakavammat asiat ovat täyttäneet tyhjiön. Urheilu on kuitenkin enemmän harmiton viihdejuttu minulle, Sauri sanoo.

Mutta voiko urheilulla olla suurempaa vaikutusta ihmisten itsetunnolle? Kun fanin kannattama joukkue menestyy, kannattaja kokee usein myös, että hän itse on voittanut jotain. Esimerkiksi paikallisella ja kansallisella tasolla HPK:n ja Leijonien mestaruudet keräsivät suuria ihmismassoja toreille juhlimaan.

Hurjimmat esitetyt arviot ovat jopa pohtineet Leijonien ensimmäisen maailmanmestaruuden vuonna 1995 aiheuttaneen positiivisia vaikutuksia 90-luvun laman suhteen.

– Ihmiset tykkäävät juhlia ja olla mukana karvenaalitunnelmassa. Mutta muistaisin ajatelleeni 90-luvulla, että esimerkiksi Suomen liittymisen Euroopan Unioniin ja ensimmäisen jääkiekon MM-kullan symboloineen psykologista siirtymää sodanjälkeisen ajan jäämisessä menneisyyteen. HäSa