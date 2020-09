Pelaajapula asettaa nousua havittelevalle Härmälle haasteita – "Tilanne on vaikea"

Hämeenlinnan Härmän naisten edustusjoukkueella on lauantaina edessään äärimmäisen tärkeä ottelu, jossa haetaan asetelmia mahdolliseen nousuun Naisten Kakkosesta sarjaporrasta ylemmäs. Sarjakärki VJS (22p) saapuu Hämeenlinnaan yhden ottelun vähemmän pelanneena kahden sarjapisteen etulyöntiasemassa ennen toisena majailevaa Härmää (20 p).

Härmä elättelee yhä toiveita noususta ensi kaudeksi Ykköseen, mutta haasteita riittää. Joukkueen pelaajaringistä on lähtenyt opiskelemaan ympäri Suomea lähes puolet ja pelaajapula uhkaa myös ensi kaudella.

Nousulla Ykkösellä voitaisiin Hämeenlinnassa tarjota hyvätasoisia pelejä ensi kaudella – mutta mistä pelaajat?

– Pelaajapuolella on kiistatta vähän huono tilanne nyt ja erityisesti tulevan talvikauden osalta. Pelaajia tulee olemaan paljon pois meidän harjoitteluvahvuudesta ja se tulee hankaloittamaan monia asioita. Valmnennukselle se antaa haasteita vetää jo kunnon harjoituksia, Härmän puheenjohtaja Harri Uschanov huokaa.

– Tarvitsisimme ehdottomasti 5-10 uutta pelaajaa tulevaisuudessa, jotta saisimme pidettyä joukkueemme kilpailukykyisenä. Jos puolet pelaajista lähtee pois, on selvää, että tilanne on vaikea.

Uschanovin mukaan sarjapaikkaa ei sentään tarvitse luovuttaa. Osa pelaajista palaa ensi kesäksi Hämeenlinnaan ja Härmän paitaan, mutta harjoitusten laadun ylläpitäminen tulee tuottamaan harmaita hiuksia seuralle.

– Kehityskäyrä ei silloin ole nouseva. Pelaamme ehkä sarjassa joo, mutta sijoista 1-3 ei kannata puhua. Se voidaan unohtaa sitten, Uschanov sanoo.

Lisävahvistuksia kuitenkin tarvitaan.

– Haluamme tuoda asiaa esiin, koska lähiseudulla löytyy varmasti tasokkaita naisfutaajia. Haluamme korostaa, että meillä on matalan kynnyksen mahdollisuus tulla kokeilemaan miten pärjää.

Härmän ja HJS:n ympärillä on ollut jo vuosikaudet hankaluuksia saada yhteistyötä kukoistamaan. Härmä ja HJS:llä on voimassaoleva – mutta pian päättyvä – kahden vuoden yhteistyösopimus.

Uschanovin mukaan sopimuksessa oleva sana yhteistyö on ollut kuitenkin venyvä käsite.

– Voin sanoa ääneen, että ei se ole mennyt ihan meidän toivomallamme tavalla. Mitään yhteistyötähän ei oikein voi sanoa olevan, jos se ei ole molemminpuolista. Maalivahti meillä on HJS:stä ollut, mutta ei tämä muuten ole toiminut kuten olisi pitänyt, Uschanov manaa.

– HJS ry:n toiminnanjohtaja Tommi Laitilalle olen jo ilmaissut, että nyt on keskusteltava asiat selviksi niin, että yhteistyö on todellista eikä näennäistä. Muutenhan tällaisilla sopimuksilla ei ole mitään virkaa.

Uschanovin mielestä olisi myös HJS:n etu, että yhteistyö toimisi saumattomammin HJS:n b-tyttöjen kanssa.

– Kukaan ei ole junnu ikuisesti. Meillä olisi edustusjoukkue, jolla olisi nyt mahdollisuus nousta Naisten Ykköseen. Luulisi, että se tilanne kiinnostaisi myös heitä, sillä se taso varmasti kehittäisi heidän pelaajiaan, Uschanov pohtii.

– Opiskelut tulevat viemään pelaajia mukanaan myös jatkossa, joten nyt yhteistyö on saatava sovittua oikealle tasolle.

Koronan vaikutukset ovat olleet nähtävillä myös Härmä-leirissä, mutta sponsorituen myötä kausimaksut on saatu Uschanovin mukaan inhimillisissä luvuissa ”noin kuuden sadan euron paikkeilla”.

– Jalkapallon pelaaminen meillä ei saisi olla rahakysymys. On sitouduttu siihen, että yritetään pitää se tällä tasolla. Kustannukset eivät saisi nousta pelaajalle liian korkeiksi, Uschanov sanoo.

– Jos itsellä menee vielä joten kuten hyvin, naapurilla voi olla vaikeampaa. Emme halua rahastaa pelaajia. HäSa

Kauden tärkein ottelu

Härmän päävalmentaja Juha Lempisellä ei ole vaikeuksia myöntää, että lauantain VJS-peli on tämän kauden peleistä toistaiseksi tärkein. Kauden aiempi VJS-kohtaaminen päättyi vastustajan nimiin 3–2.

Voitto VJS:stä pönkittäisi nousuhaaveita Naisten Ykköseen

– Sitähän se on varmasti molemmille, koska he ovat edellä sarjataulukossa, se ei meitä vie välttämättä mihinkään, vaikka voitamme. Mutta jos voitamme, kaikki on auki, Lempinen sanoo.

– Se tappiopeli Vantaalla olisi voinut kääntyä kummin päin tahansa. Uskon, että prässipelimme toimii nyt paremmin ja jos olemme tiiviitä, luulenpa että voitamme. Emme aio olla enää kaksinkamppailuissa niin kilttejä.

Nousumahdollisuudet Ykköseen ovat tulleet joukkueelle kuin hieman varkain. Suurempia tavoitteita ei täksi kaudeksi edes asetettu.

– Itse asiassa ei olla mietitty kauden aikana tavoitteita, olemme vain pelanneet.