Pennanen vastaa Leijonissa puolustajien peluuttamisesta ja alivoimapelistä – "Peli tulee olemaan pitkälti samanlaista"

HPK:n ja Leijonien valmentaja Antti Pennanen on mukana Suomen jääkiekkomaajoukkueen valmennustiimissä torstaina alkavassa Karjala-turnauksessa.

– Näen Karjala-turnauksen tärkeänä näyttöpaikkana pelaajille, Pennanen sanoo.

Pennanen ei kuitenkaan näe, että maailmanmestaruuden tuottanutta pelitapaa tarvitsisi lähteä sorkkimaan isolla kädellä.

– Pitkälti samanlaista tulee pelaaminen olemaan kuin viime kaudella. Erikoistilanteet tietenkin ovat isossa roolissa, kun voitosta pelataan.

Karjala-turnauksessa maajoukkuedebyyttinsä tekee myös Pennasen HPK:ssa valmentama Petteri Nikkilä .

– Turnaus on hyvä tilaisuus Nikkilälle päästä näkemään missä kansainvälinen taso menee. Varmasti tulee olemaan hieno kokemus hänelle, Pennanen pohtii.

Pennanen korostaa yhteistyötä maajoukkueen valmennusryhmässä.

– Ei meillä ole mitään kiveenhakattuja rooleja. Päävalmentaja vastaa tietenkin kokonaisuudesta ja minun vastuullani on puolustajien peluuttaminen sekä alivoimapeli.

Pennanen muistuttaa, että Leijona-paidassa viilettää useita mielenkiintoisia pelaajia.

– Kaikkia pelaajia tietenkin seurataan, ei minulla ole ketään tiettyjä seurannassa. Suurta yleisöä kiinnostaa varmaan Jesse Puljujärvi ja mikä hänen tasonsa on kansainvälisesti. Myös Henrik Haapala on toinen sellainen pelaaja, Pennanen toteaa.

Leijona-pestissä Pennanen ajattelee pääsevänsä itsekin kehittymään.

– Tärkeänä koen sen tietenkin ja pääsen toimimaan huippuvalmentajien ja -pelaajien kanssa.

Pennasen mielestä seura- ja maajoukkuevalmentamisessa on eroja. Yksi eroista on maajoukkueessa käytettävän ajan niukkuus.

– Tietenkin pelaajat ovat huippupelaajia ja he omaksuvat nopeasti, ettei tuossa pelissä mitään niin ihmeellistä ole. Totta kai sekin on ero, että olen maajoukkueessa apuvalmentaja ja seurajoukkueessa päävalmentaja. Aikaahan tässä on vähemmän, eli pelaajakehitystyö tehdään seurajoukkueissa, Pennanen kertoo.

Pelitavan sisäistämistä voidaan nopeuttaa tietyin konstein.

– Videoiden avulla nopeutetaan prosessia, vaikka tietysti niitä käytetään myös seurajoukkueissa. Tietenkin tuossa on pelaajia, joilla on yhteisiä kokemuksia.

Kun Pennanen on maajoukkueessa, hän on luonnollisesti sivussa HPK:n käytännön harjoitteluvastuusta.

– Siellä on apuvalmentajat, jotka huolehtivat arkitekemisestä. Teemoista ja harjoittelusta on puhuttu – ja tarvittaessa ollaan sitten yhteydessä myös puhelimen välityksellä. HäSa

Kirjoittaja on Kaurialan koulun 9. luokkalainen ja salibandyseura Steelersin C-junioreiden pelaaja, joka on tet-harjoittelussa Hämeen Sanomissa.