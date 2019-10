Pennasen seuraajapeli HPK:ssa muodostumassa kolmen kaupaksi – nuori ykkösvaihtoehto, kokenut yllätysnimi mukana pakassa

Hämeen Sanomien tietojen mukaan HPK:lla on Antti Pennasen seuraajapelissä tuleviksi kausiksi kolme kärkikandidaattia. Olli Salon kurssi laskussa, Petri Matikaisen nousussa – mutta Kerhon ykkösehdokas on juuri nyt Matti Tiilikainen.

Ensi kaudeksi Nuorten Leijonien päävalmentajaksi siirtyvän ja HPK:n kauden päätteeksi jättävän Antti Pennasen seuraajapeli käy kulisseissa kuumana.

Hämeen Sanomien tietojen mukaan HPK:lla on päävalmentajapeliin haarukoituna kolmen kärkikandidaatin nimet.

Frankfurt Löweniä DEL2-sarjassa valmentanut Matti Tiilikainen on noussut tällä erää HPK:n kärkiehdokkaaksi. Tiilikainen on toiminut urallaan HPK:n U20-joukkueen päävalmentajana ja voittanut Nuorten SM-liigan mestaruuden keväällä 2017 ja saavuttanut Nuorten SM-liigassa runkosarjan piste-ennätyksen kaudella 2017–18.

DEL2-sarjassa Tiilikaisen luotsaama Frankfurt oli tämän avauskaudella runkosarjan voittaja, mutta taipui finaaleissa hopealle viime keväänä.

Puhelimella tavoitettu Tiilikainen ei halunnut kommentoida päävalmentajakysymystä Hämeen Sanomille millään tavoin.

Matikainen yllätysvaihtoehto

Hämeen Sanomien tietojen mukaan HPK-valmentajapakassa esiin on noussut Tiilikaisen rinnalle kokenut yllätysnimi. EBEL-liigassa Klagenfurter AC:n päävalmentaja Petri Matikainen on HPK:n listoilla varteenotettava nimi. Matikainen on Liigassa urallaan toiminut Bluesin, HIFK:n ja Pelicansin päävalmentajana.

Lisäksi myös KHL:ssä Avangard Omskia ja Slovan Bratislavaa luotsannut Matikainen oli keväällä 2011 voittamassa Leijonien kanssa maailmanmestaruutta Jukka Jalosen apuvalmentajan roolissa.

Salo yhä pakassa, mutta kurssi laskussa

Pakassa on ollut myös Ilveksen apuvalmentajan Olli Salon nimi. Karri Kiven saatua tuoreeltaan potkut Ilveksen päävalmentajan tehtävistä ja Jouko Myrrän noustua yllättäen Kiven paikalle Salon sijaan, huhumylly Salon päävalmentajapestistä HPK:hon yltyi.

Hämeen Sanomien tietojen mukaan Salon kurssi on kuitenkin HPK-valmentajapelissä laskussa ja hän on pudonnut vasta kolmoskandidaatiksi.

Salo oli voittamassa Nuorten Leijonien valmennustiimissä maailmanmestaruutta tammikuussa 2019 ja hän on voittanut HPK:n A-nuorten kanssa mestaruuden keväällä 2013. Salo on myös toiminut HPK:n liigajoukkueen päävalmentajana loppukevään 2016.

Päätöksiä myöhemmin lokakuussa

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola esittelee HPK Liiga oy:n hallitukselle ehdokkaansa Kerhon tulevaksi päävalmentajaksi näillä näkymin myöhemmin lokakuussa ennen päävalmentajasopimuksen viimeistelyä. Valmennustiimi rakennetaan päävalmentajan ympärille myöhemmin.

Toivola on ilmaissut julkisuudessa johdonmukaisesti, että päävalmentajapäätösten aika on lokakuussa. Kesäkuussa Toivola nosti esiin ensi kerran lokakuun päätösten ajankohdaksi.

– Kartoitus on alkanut. Tarkoitus on, että lokakuun lopussa tilanne on jo selvä ja että on kättä pidempää seuraavan päävalmentajan suhteen. Valmennustiimi ei välttämättä kuitenkaan ole silloin vielä kasattu, Toivola kertoi.

Syyskuun alussa Toivola oli edelleen samoilla linjoilla.

– Päävalmentajan kartoitus etenee suunnitelman mukaan. Mietimme tarkkaan ja haastattelemme kandidaatteja – ja jossain vaiheessa syksyllä teemme päätöksiä. Tahtotila on, että olemme ainakin hyvin pitkällä lokakuun lopussa, Toivola kommentoi Hämeen Sanomien LiigaExtrassa. HäSa

***

Matti Tiilikainen

Ikä: 31

Syntymäpaikka: Hämeenlinna

Valmennushistoria:

HPK U20, apuvalmentaja 2008-11, 2013-15

HPK U20, päävalmentaja 2011-13, 2015-18

HPK, apuvalmentaja 2016

Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkue, apuvalmentaja 2017-18

Löwen Frankfurt, päävalmentaja 2018-19

Petteri Sihvosen tuomio: ”Matti Tiilikainen olisi erinomainen valinta Kerhon seuraavaksi päävalmentajaksi. Hän tulee jaloslais-lehkoslais-pennaslaisesta koulukunnasta. Tiilikainen osaa pelitavat, joskaan ei aivan yhtä hyvin kuin Antti Pennanen ja Olli Salo. Tietystä värittömyydestä ja hyvän kaverin maineesta kärsivälle Tiilikaiselle on tehnyt hyvää viime ja kuluva kausi saksalaisen jääkiekkoilun vastuutehtävissä. Jos Pennanen on suhteellisen autoritäärinen valmentaja, pelaajien pelkäämäkin, Tiilikainen on ehkä liiankin pidetty.

Plussat ja miinukset:



+ Pelikirja

+ Kerholaisuus

+ Kokemus Saksasta

– Karisma

Petri Matikainen

Ikä: 52

Syntymäpaikka: Savonlinna

Valmennushistoria:

Pelicans U20, päävalmentaja 2003-04

Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkue, apuvalmentaja 2003-05, 2006-07

Pelicans, päävalmentaja 2004-05

Blues, apuvalmentaja 2005-07

Blues, päävalmentaja 2007-11

Leijonat, apuvalmentaja 2010-2012

HIFK, päävalmentaja 2011-12

Avangard Omsk, päävalmentaja 2012-13

Graz, päävalmentaja 2013-14

Slovan Bratislava, päävalmentaja 2014-15

Pelicans, päävalmentaja 2015-18

Klagenfurter, päävalmentaja 2018-

Petteri Sihvosen tuomio: ”Kuulostaa oudolta, että Petri Matikainen on Mika Toivolan listalla. On mahdotonta ajatella Matikaista hoopeekoolaisena valmentajana jatkumolla, joka lähtee Jukka Jalosesta ja päätyy Antti Pennaseen. Kerhossa ei unohdeta, kun Pelicansin päävalmentajana Matikainen lehdistötilaisuudessa Kerhon A-junioreiden pukukopissa Pennasen vieressä uhosi keksineensä jääkiekkoilun lopullisesti uudestaan. Vaan ehkä Matikainen puhuu urheilujohtaja Toivolan ympäri, siinä hän on parhaista paras: maalaamaan edullisen kuvan itsestään.”

Plussat ja miinukset:

+ Kokemus

+ Intohimo

+ Halu näyttää vielä kerran

– Vanhanaikainen kova johtamisote

– Ailahteleva pelikirja

– Ammatillinen arvaamattomuus

Olli Salo

Ikä: 36

Syntymäpaikka: Hämeenlinna

Valmennushistoria:

HPK U20, päävalmentaja 2011-15

HPK, päävalmentaja 2016

Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkue, apuvalmentaja 2017-19

Ilves, apuvalmentaja 2016-

Petteri Sihvosen tuomio: ”Olli Salo on HPK:n jaloslaisen perinteen mukainen pelin valmentaja. Salon näytöt pelitavan valmentamisesta ovat kovat: HPK:n A-junioreissa, Ilveksen liigajoukkueessa ja Nuorissa Leijonissa. Salo tuntee HPK:n ja HPK Salon. Syystä tai toisesta Salo on Antti Pennasen mustalla listalla, mutta Pennasellehan Kerhon seuraava päävalmentaja ei kuulu, päätöksen tehköön yksin Mika Toivola. Minun papereissani Salo on vaihtoehto numero yksi Kerhon seuraavaksi päävalmentajaksi lievästi ohi Matti Tiilikaisen.”

Plussat ja miinukset:



+ Pelikirja

+ Hoopeekoolaisuus

+ Näyttö tilapäisenä Kerhon päävalmentajana

– Karisma