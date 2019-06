Perhosuinnin mestari Mäkelä uskalsi tunnustaa avuntarpeensa

Perhosuinnin Suomen mestariksi lauantaina uinut Riihimäen Uimaseuran Niko Mäkelä rakentaa uintiuraansa ja elämäänsä pala palalta eteenpäin. Riihimäen Uimaseuran Mäkelä saa hoitoa masennukseen ja katsoo tulevaisuuteen valoisammin kuin vielä jokunen kuukausi sitten.

– Tämä kesä mennään oman terveyden ehdoilla, jotta voin paremmin syksyllä ja tulevina vuosina. Kun saan nyt apua, fiilis ei välttämättä mene ääripäästä toiseen, Mäkelä kertoi tuoreena 50 metrin perhosen mestarina.

Parikymppisen Mäkelän mukaan häneltä kesti aikansa uskaltaa tunnustaa, että kaipaa apua, vaikka periaatteessa kaikki on hyvin. On katto pään päällä, ruokaa lautasella, ja uinti kulkee.

– Kun asiaa tarkemmin tutkii, sieltä löytyy vaikka mitä, Mäkelä tiivisti.

Terveysongelmista huolimatta Mäkelä on ollut altaassa kelpo vauhdissa, vaikka harjoittelun intensiteetti on vaihdellut nollasta sataan. Hän oli jopa lähellä MM-kisapaikkaa, mutta jäi rannalle Etelä-Koreasta, koska Riku Pöytäkivi ui 50 metrin perhosessa A-tulosrajan. Tällöin Mäkelää ei voitu valita B-tulosrajalla kisoihin. Espoon SM-kisoissa hän on ottanut lauantain jälkeen kaksi mestaruutta.

SM-finaalissa Mäkelä kukisti Pöytäkiven 0,03 sekunnilla ja voitti ajalla 24,04.

– Teknisesti uinti oli ihan ok, mutta aina kun palautti kädet, tunsi, että blosaa aika paljon, Mäkelä kuvasi Espoon vastatuulta.

Helsinkiläisen HSS:n Pöytäkivi ui aamun alkuerissä aikaan 23,73 ja jäi Jere Hårdin 17 vuotta vanhasta SE-ajasta vain 0,23 sekuntia.

– Aamulla oli rento uinti. Illalla meni puristamiseksi, ja vastatuulikin söi motivaatiota, Pöytäkivi harmitteli kisajärjestäjien päätöstä uintisuunnasta.

Hän ui illalla kovemmalla tempolla kuin aamulla, eikä uinti lähtenyt rullaamaan.

– Illan uinti oli itse sössitty, Pöytäkivi sanoi.

Mallorcalla hiljattain pari viikkoa leireillyt Pöytäkivi iloitsi, että aamun aika oli hänen uransa nopein aamu-uinti. Se on lupaavaa MM-kisoja ajatellen, koska siellä aamukisasta pitäisi päästä eteenpäin välieriin.

– Kunto on koko ajan herkistymässä. Nyt ei ole vielä paras isku, mutta haluaisin jo uida ennätyksiä, Pöytäkivi sanoi.

Hän starttaa sunnuntaina 100 metrin perhosuintiin, joka on Tokion olympialajina arvoasteikossa 50-metristä korkeammalla.

Selkäuimarien avuksi viritetyt lippusiimat väpättivät lauantaina tuulessa Leppävaaran maauimalan altaan yllä. Altaanmitan eli 50 metrin matkoilla SM-kisauimarit joutuivat Espoossa vastatuuleen, mikä oli omiaan heikentämään ennätysmahdollisuuksia.

Mimosa Jallow otti silti omansa naisten 50 metrin vapaauinnissa. Hän ui finaalissa mestariksi ajalla 25,82. Tyynemmässä säässä uidussa aamun alkuerässä aika oli neljä sekunnin sadasosaa parempi.

– Aika hirveä puuska tuli tuohon väliin. Olisi varmaan ollut kovempi aika, jos olisi ollut sama olosuhde kuin aamulla, Jallow sanoi.

Hän ei jossitellut tuulta, sillä SM-kisoissa mitalit ovat tärkeimmät.

– Nyt tuntuu, että vinstan (50 metrin) vaparikin alkaa pikkuhiljaa löytyä. Oli ihan hyvää tekemistä, Jallow kuvasi.