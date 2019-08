Pesäpalloilija Anna Ala-Kauhaluomalla mitalitavoite kahdessa sarjassa: “Tavoite on mennä päätyyn asti”

Janakkalalaisen Anna Ala-Kauhaluoman kesä on mennyt kesätamperelaisena. Tampereella 16-vuotiaan huippulupauksen on pitänyt pesäpallo, jota Ala-Kauhaluoma pelaa toista kesää Manse PP:n riveissä. Pelejä ja harjoituksia on sen verran, ettei kotiin Janakkalaan ehdi kovin usein käymään.

– Minulla on Tampereella asunto, jossa olen yleensä viisi tai kuusi yötä viikossa. On jo aika paljon, jos pääsen kerran viikossa kotona käymään. Meillä on paljon harjoituksia ja pelejäkin kolme kertaa viikossa. Joudun muutenkin reissailemaan sen verran, etten halua sitä enää lisää, Ala-Kauhaluoma sanoo.

Syyskuun alussa 17 vuotta täyttävän Janakkalan Janan kasvatin sopeutuminen yksin asumiseen on sujunut hyvin.

– Nukun yleensä pitkään ja lepäilen paljon. Molemmat siskoni asuvat Tampereella ja käyn heidän kanssaan usein syömässä. Tai heillä, Ala-Kauhaluoma nauraa.

Ala-Kauhaluoma nousi pesäpalloväen tietoisuuteen viimeistään alkukesänä, kun hänet valittiin ensimmäiseen naisten Itä–Länsi-otteluunsa. Hänestä tuli ensimmäinen 16-vuotiaana naisten arvo-ottelussa pelannut pelaaja vuosikausiin. Viimeksi samanikäisenä Itä–Lännessä pelasivat Sirpa Pollari vuonna 2001 ja sittemmin komean uran useammassa lajissa tehnyt suomalainen palloilulegenda Riikka Nieminen (nykyisin Sallinen ) vuonna 1989. Manse PP:ssä ulkona kolmospolttajana ja viime aikoina ykköskärjen kotiuttajana numerolla viisi lyönyt Ala-Kauhaluoma myöntää yllättyneensä valinnastaan.

– Oli todella hienoa päästä pelaamaan. Joukkueissa oli mukana tietysti Suomen parhaita pelaajia ja tapahtuma oli hieno. Nautin pelaamisesta.

16-vuotias urheilija ei tietenkään ole millään osa-alueella valmis pelaaja. Ala-Kauhaluoman oman arvion mukaan eniten parantamista on fysiikassa.

– Sen avulla pystyy sitten parantamaan monta eri osa-aluetta, hän muistuttaa.

Naisten superpesisvauhtiin Ala-Kauhaluoma on joka tapauksessa sopeutunut hyvin. Alempiin sarjatasoihin verrattuna pelin vaatimustaso on tietysti kovempi.

– Esimerkiksi etenijöitä vastaan pitää tehdä kovia suorituksia. Myös tempo on todella kova. Pelissä pitää pysyä koko ajan mukana.

Loppukauden aikana Manse PP:n lisäksi tyttöjen superpesistä Hämeenkyrön Räpsässä pelaavalla Ala-Kauhaluomalla on kovat tavoitteet.

– En pelannut viime kaudella Manse PP:n kanssa pudotuspelejä ja nyt onkin mielenkiintoista nähdä, millaista on pelata samaa joukkuetta vastaan monta kertaa peräkkäin. Tavoitteena on mennä ihan loppuun asti. Myös Hämeenkyrössä kausi on mennyt hyvin ja sielläkin tavoitteena on mennä päätyyn saakka, Ala-Kauhaluoma suunnittelee.

Ensi viikolla jatkuva lukio ei ainakaan helpota otteluruuhkan keskellä menevän urheilijan arkea.

– Toivottavasti siitä ei tule liian rankkaa, kun koulua on joka päivä kahdeksasta puoli neljään. Pitää varmaan olla alkuun stressaamatta koulusta. Onneksi pelimatkoilla pystyy tekemään myös koulutehtäviä, Turengissa lukion toiselle luokalle siirtyvä Ala-Kauhaluoma pohtii. HÄSA