Petri Kemppainen jäi kaipaamaan Steelersissä ammattimaisuutta – "Aika mitätön korvaus"

Petri Kemppainen yllättyi, kun salibandyliigaseura Steelers päätti vaihtaa hänet päävalmentajan paikalta lajivalmennusapumiehineen lauantaina.

Kemppaisen joukkueen tuloskunto oli ollut huono koko hänen nykyisen sopimuskautensa. Vuonna 2019 Steelersin miehet ovat voittaneet neljä runkosarjaottelua.

LASB-tappio oli viimeinen niitti suuntaviivoja miettineelle seuralle, joka kertoi heti ottelun jälkeen erottaneensa Kemppaisen, Mikko Malisen ja Juuso Silénin .

Kemppainen uskoi kuitenkin työnteon tuottavan tulosta runkosarjan ylitettyä puolivälin.

– En osannut yhtään odottaa tätä. Viime viikolla meitä vielä tuettiin ja sanottiin, ettei auta stressata, vaan pelataan nyt ja katsotaan miten menee. Sitten jotain tapahtui. Uskon, että olisimme saaneet tuolla pelillä pisteitä raavittua tällä kevätkierroksella, Kemppainen pyöritteli sunnuntaina.

– Eihän potkujen saaminen kivaa ole, mutta täytyy kunnioittaa seuraa. Jotain oli tehtävä. Toivottavasti sinne löytyy paremmat tekijät kuin edelliset. Matkaa ja aikaa on vielä.

Hämeenlinnalainen pysyy loppukauden poissa salibandystä.

– Nyt on pidempi kevät. Voi ottaa sukset esiin, laittaa luistot pohjaan ja toivoa, että tulee lunta. Olen kyllä miettinyt, mitä seuraavaksi tapahtuu. Nyt vedetään kuitenkin happea. Tällä kaudella ei olla enää lajin parissa, Kemppainen vannoi.

Kemppainen ei ainakaan virallisesti myönnä välien olevan seurajohdon, erotetun valmennuksen ja pelaajiston välillä poikki suuntaan tai toiseen.

– Meidän (valmentajien) ja pelaajien välillä ei ollut ongelmia eikä myöskään meidän ja seurajohdon. Meillä oli työrauha; Nooran (toiminnanjohtaja Lavonen ) ja ”Peten” (urheilutoimenjohtaja Petri Torni ) kesken meillä ei ollut koskaan mitään riitaa, Kemppainen vakuutti.

– Tämä on Tornin tapa johtaa, ja he saavat tehdä, mitä haluavat. Me yritimme kyllä ”Mamban” ja Juuson kanssa kaikkemme.

Steelersin miesten päävalmentajatilanne on avoin. Joukkueen on määrä harjoitella alkavalla viikolla normaalisti, mutta ainoa valmentaja joukkueessa oli vielä sunnuntai-iltana fysiikkavalmentaja Jarmo Törmänen .

Steelersin mukaan seuralla on haussa uusi lajivalmennusryhmä vakituiseksi, ei väliaikaiseksi. Miesten joukkue pelaa seuraavan kerran joulukuun 28. päivä, kotona OLS:a vastaan.

Salibandyliigassa aiemmin LASBia valmentanut Kemppainen arvioi Steelersin tilanteen valmentajamarkkinoilla olevan hankala. Siihen vaikuttaa ajankohdan lisäksi se, että Steelersissä päävalmentaja ei ole ainakaan tähän asti tienannut juuri mitään.

Todennäköisintä olisikin uuden valmentajan löytyminen seuran sisältä. SM-tason päävalmentajakokemusta ei ole siellä ainakaan liikaa. Urheilutoimenjohtaja Tornin omat meriitit ovat seuran kärkeä, sillä hän on valmentanut miesten liigassa Josbaa yhden kauden ja vienyt Steelersin A-pojat SM-hopealle.

Torni kommentoi sunnuntaina Hämeen Sanomille vain, ettei valmennuksesta ollut vielä päätetty ja alkuviikon harjoittelu on järjestetty sisältämään sekä laji- että oheisharjoittelua.

Kemppaisen mukaan ammattimaisesti muttei ammatikseen valmentavan päävalmentajan työmäärä on 30 tuntia viikossa. Hän itse tienaa leipänsä tämän 30 tunnin ulkopuolella rakennusalalla.

– Eikä se 30 tuntia edes riitä. Aika mitätön korvaus saadaan siitä, että joka päivä ollaan hallilla, katsotaan videoita ja tehdään töitä poikien eteen. Siihen on joskus täällä edessä iso satsaus, että ammattimaistetaan valmennus. Siten tämä olisi kaikille kivaa, Kemppainen teroitti.

Sarjajumbo ei ole liigassa rahatilanteineen tai palkkakäytäntöineen yksin. Noin puolet liigaseuroista on amatöörivalmentajien vetämiä.

– Jos valmentaja olisi päätoiminen, pystyisi antamaan enemmän ja saisi yksilöistäkin enemmän irti. Sitä se liigassa kehittyminen vaatii, että tiimi olisi enemmän yhdessä. Varmasti ainakin Classic, TPS, Oilers ja varmaan nykyään myös LASB pystyvät antamaan valmentajilleen enemmän, Kemppainen totesi.