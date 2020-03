Petri Makkula odottelee MM-sarjan alkua – Uudet 600-kuutioiset moottorit olivat jo maailmanmestari Pekka Päivärinnan pajalle

Hämeenlinnalainen Petri Makkula jatkaa valmistautumistaan ratamoottoripyörien sivuvaunuluokan MM-sarjaan, vaikka koronaviruspandemian takia Kansainvälinen Moottoriliitto (FIM) on perunut kaikki alkukevään kisat. Sivariväellä riittää kuitenkin puuhasteltavaa talleissaan. Makkulan tiimilläkin on töitä yllin kyllin sovitellessaan uutta 600-kuutioista Yamahan konetta LCR-runkoon.

– Meillä on kaksikin uutta Yamahan konetta, jotka olivat lauantaina säädeltävinä Pekka Päivärinnan pajalla. Viisinkertainen maailmanmestari on ajanut alusta saakka (kolme kautta) uusien sääntöjen mukaisilla pienemmillä koneilla ja tietää, miten laitteet saadaan kulkemaan. Moottoreista muun muassa poistettiin turhaa vakiokoneiden tekniikkaa ja puristetaan vähän lisää tehoakin, Makkula kertoo.

Makkula ei vielä tiedä, milloin hän pääsee testaamaan uudistettua kilpapeliään. Näillä näkymin MM-sarjan avaus olisi Lausitzringin radalla Saksassa toukokuun 16.–17. päivinä.

– Myös kotimaan kisojen ohjelma on vielä ihan auki. Saattaahan olla, ettei tänä vuonna ajeta lainkaan, mutta pikkuhiljaa tässä pitää mennä kuitenkin eteenpäin näissäkin hommissa, pohtii Makkula.

Makkula tarttui kolmipyöräisen ratapelin sarviin ensimmäisen kerran jo vuonna 1994. Useamminkin eri matkustajan, eli purkkiorjan, kanssa Pete on saavuttanut muun muassa viisi Suomen mestaruutta ja cup-voittoa. Myös Viron ja Latvian sarjoissa mies on menestynyt.

MM-sarjaa Makkula on ajanut viidellä kaudella, parhaina saavutuksinaan vuoden 2013 ja 2014 sarjojen seitsemännet sijat. Palkintopallille mies on noussut kaksi kertaa (kolmas ja toinen sija 2014 Kroatian Rijekan kisassa).

Keväällä 2016 Makkula koki kuitenkin kovia loukkaantuessaan vakavasti Jurvan SM-osakilpailussa. Kaksi kautta mies nuoli haavojaan, mutta hurja laji veti takaisin radoille.

– Viime kesänä ajoin taas muutaman kotimaan kisan ja ylsin SM-pisteissä viidenneksi. Jo pitempään mielessä oli kuitenkin välkkynyt ajatus paluusta MM-sarjaan ja sillä polulla tässä nyt mennään, Makkula nauraa.

Makkulan sivarissa roikkui viime kaudella imatralainen Roope Pitkonen. Hän jatkaa ahtaalla työmaallaan tänäkin vuonna.

Makkula ja Pitkonen tuntevat toisensa metkut jo hyvin, mutta saavat opetella vielä uuttakin, mikäli haluavat pysyä MM-sarjan vauhdissa.

– Aiemmin meillä oli 1000-kuutioiset koneet, joilla lähdettiin mutkista lujempaa. Nyt ajotyyli on hieman erilainen, kun kurviin tullaan lujempaa ja mutkat vedetään pyöreämmillä ajolinjoilla. Tehoa 600-kuutioisissa on noin 60 hevosvoimaa vähemmän kuin tonnisissa, mutta MM-sarjassa äijät ovat ajaneet monella radalla uusia rataennätyksiäkin. Pienempi kone on nimittäin parisenkymmentä kiloa kevyempi, Makkula muistuttaa.

Ratasivuvaunujen MM-sarjaa ovat jo vuosia hallinneet kokeneet kuskit. Viime kaudella mestariksi päästeli Ison-Britannian pari Tim Reeves–Mark Wilkes. Hopeaa sai lajin suomalaisässä Päivärinta kyydissään Jussi Veräväinen. Kolmanneksi taituroivat brittiveljekset Ben ja Tom Birchall.