Petri Makkula palasi sivarinsa sarviin – Toipuminen onnettomuudesta kesti kauan, mutta nyt mies kaipaa jo MM-sarjaan

Hämeenlinnalainen sivuvaunukuski Petri Makkula , 45, on palannut radoille. Keväällä 2016 Jurvan SM-osakilpailussa vakavasti loukkaantunut Makkula ajoi jo päättyneellä kaudella muutaman kisan ja haaveilee myös paluusta hurjan ratamoottoripyöräluokan MM-sarjaan.

– Sinne olisi tarkoitus palata, mutta nyt pitäisi vaan jostain löytää riittävän hyvä 600-kuutioinen moottori ja LCR:n runkoakin on päivitettävä nykymenoon, Makkula suunnittelee.

Makkulan sivarissa on tällä hetkellä 1000-kuutioinen BMW:n kone. MM-sarjassa päästellään kuitenkin jo kolmatta kautta 600-kuutioisilla moottoreilla.

Loukkaantumisestaan pitkään toipunut Makkula otti päättyneellä kaudella tuntumaa kotimaan sarjan menoon. Paluu radoille ei kuitenkaan sujunut läheskään suunnitellulla tavalla, vaikka Virtasalmen Motoparkissa elokuussa ajetuissa lähdöissä saaliina oli kaksi kolmatta sijaa.

– Loppukaudesta sain kokoon jo ehjiäkin lähtöjä ja loppupisteissä ylsin viidenneksi. Kauden ensimmäinen kisa kesäkuussa Motoparkissa oli kyllä vielä aikamoista hakemista. Peli ei tahtonut pysyä käsissä huonojen renkaiden ja jarrupalojen takia.

Makkula oli mukana myös kesäkuun puolivälissä ajetuissa kansainvälisissä Imatran ajoissa.

– Siinä kisassa homma näytti jo välillä ihan hyvältä, mutta sitten edellä ajaneelle kaverille tuli vaihdemissi ja minä rysäytin perään ja taas olivat vehkeet palasina, Makkula muistelee.

“Hullun puhetta”

Makkulan kyydissä taituroi päättyneellä kaudella imatralainen Roope Pitkonen . Jurvan hurjassa ulosajossa purkkiorjana oli puolestaan Tomi Koskinen , jonka kanssa Makkula ennätti ajaa kaksi kautta.

– Jo silloin Seinäjoella sairaalassa sanoin Tomille, että tästä noustaan vielä. Se oli kyllä hullun puhetta, sillä lonkkani oli murtunut kahdesta kohtaa, muisti pätki kolme päivää ja jumiin mennyttä yläkroppaakin piti leipoa kuntoon pari vuotta, Makkula nauraa.

Makkula on viihtynyt kolmella pyörällä vuodesta 1994 alkaen. Suomen ratojen mestaruuksia SM- ja cup-sarjoissa miehellä on viisi. Myös Viron ja Latvian radoilla Makkula on pokannut mestaruuksia.

Viidellä kaudella MM-sarjan startteja ajaneen Makkulan ajo luisti lajin huipulla parhaiten kausina 2013 ja 2014, jolloin hän oli loppupisteissä seitsemäs. MM-sarjassa miehen purkkiorjana on ollut Harri Asumaniemi ja Timo Karttiala (kaudella 2013).

Kaudella 2014 Makkula ylsi uransa parhaisiin osakilpailusijoituksiin. Kesäkuussa Rijekan radalla Kroatiassa hän oli molempien lähtöjen jälkeen palkintopallilla (kolmas ja toinen).

– Meillä oli mahdollisuudet parantaa loppusijoitustamme vielä Le Mansin päätöskisassa Ranskassa, mutta pyörähdimme aika-ajossa ja homma jäi kesken Suman (Asumaniemi) loukkaannuttua, Makkula kertaa.

Muistatko tämän: Petri Makkula ajoi mestariksi

Suoralla lähes kolmeasataa

Maamme-laulu on soinut jo useampana vuonna sivuvaunujen MM-sarjan palkintojenjaossa. Luokan kestomenestyjä Pekka Päivärinta on nimittäin voittanut maailmanmestaruuden vuosina 2008, 2010, 2011, 2013 ja 2016. Tänä vuonna Päivärinta on MM-pisteissä kolmantena ennen lokakuun 19.–20. päivinä Estorilissa Portugalissa ajettavaa kauden päätöskisaa.

– Brittipari Tim Reeves ja Mark Wilkes on vahvimmin kiinni mestaruudessa ennen toista brittiparia, Birchallin veljeksiä. Samat nimet siellä kärjessä keinuvat vuodesta toiseen. Heidän kanssaan olen minäkin ajanut monta kovaa kisaa, Makkula virnistää.

Makkula on kokenut sivarikuski, jonka päätä ei huimaa kovissakaan nopeuksissa. 1000-kuutioisella koneella pääsee nimittäin pitkillä suorilla lähes kolmeasataa.