Petteri Nikkilän Linköpingin SHL-joukkueessa yli 20 koronatartuntaa

Ruotsin jääkiekkoliiga SHL:ssä pelaava Linköping on keskellä koronavirustartuntojen rypästä, kertoo Aftonbladet. Lehden mukaan Linköpingissä on yli 20 virustartuntaa. Tartunnan saaneiden joukossa on pelaajia ja liigajoukkueen johtoa. – Emme kerro tarkkoja tartuntamääriä, mutta on selvää, että tilanne on vaikea, Linköpingin GM Niklas Persson kommentoi. Tartunnat alkoivat levitä runsas viikko sitten, jolloin Linköping pelasi tiiviissä tahdissa Skellefteåta…