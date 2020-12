Petteri Sihvonen sai tarpeekseen Nuorten Leijonien MM-kisojen tv-tuotteesta – "Suhtaudutaan raa'an alentuen katsojaan"

Discovery Finlandin urheilupomo Antti Haajanen tullaan muistamaan, niin uskon, siitä, miten hän taannoin luonnehti kanavansa pelikirjaa EHT-turnauksen Leijonat-otteluiden tiimoilta:

– Lähdimme hakemaan lähetyksissä vähän rennompaa otetta. Voisi muotoilla, että haimme helposti nautittavaa lager-olutta näyttävässä profiilipullossa. Joillekin pienpanimojen ystäville se ei välttämättä ihan maistu, mutta suurelle yleisölle maistui, Haajanen kommentoi Ilta-Sanomille.

Nyt on tehtävä perättäisin sanoin selväksi, ettei kyse ole edes lager-oluesta, kyse on kamalasta rapakaljasta. Eilinen Nuorten Leijonien ottelu Slovakiaa vastaan oli viimeinen pisara.

Studioon oli tuotu kesken kisojen jonkinlainen kesäterassin pöytä, vai pitäisikö sanoa parvekepöytä. Siis kesken kisojen! Lager-olut alkoi väljähtyä silmin nähden.

Jo ottelun alla aloimme saada urheilutoimituksen esimiehen Samuel Savolaisen kanssa parilta alan ammattilaiselta huolestuneita viestejä, että oletteko nähneet, nyt haiskahtaa puskafarssilta. Edes JP Jalon ja Tommi Niemelän lisäarvoa antama suoritus selostaja-asiantuntijaparina ei pysty kokonaiskuvaa kirkastamaan riittävästi.

Tiedot vahvistivat sen, mikä oli näkösällä televisiossa: Nuorten Leijonien tiimoilta Discoveryn studiota ei ilmeisesti melkeinpä ollenkaan tuoteta, ja jos tuotetaankin, niin vasemmalla kädellä.

Tässä hieman saatuja tv-ammattilaisten huomioita: Ei rytmiä studiossa. Lavastus aivan karmea. Studion pöytää ja pöydän paikkaa ei voi kesken turnauksen vaihtaa tällä tavoin. ”Set up” täysin vinksallaan. Kuvaa ”suttaantuu” virtuaalistudiossa, tiiliseinä taustalla naiivi ja kamala. Asiantuntijat istuvat samassa toisen kameran kuvassa, ja istuvat vieläpä kuin koulupojat rehtorin puhuttelussa liian alhaalla suhteessa studioisäntä Juhani Henrikssoniin.

Näin tehdään, kuulemma, parodiaa studiosta, ei oikeaa studiota.

Teemu Selänteen kanssa höpötellään jostain kaksi päivää vanhoista maaleista ilman kuvaa kyseisistä maaleista, näin ei voi tehdä televisiota. Erikoista on lisäksi, että Timo Kunnarin pelaajahaastattelun tausta on virtuaalitausta takkoineen ja lamppuineen, kun jo studiossakin on virtuaalitausta. Haastattelussa pitäisi olla luonnollinen tausta.

Jo klassikoksi pian käyvän terassipöydän jalat eivät sovi virtuaalitaustaan, kuva ”sättää ja suhisee”, samoin käy asiantuntija Tuomas Grönmanin hiuksille kuvassa.

Studion työskentelyssä ei ole energiaa. Jossain kohtaa asiantuntija Niklas Hagman mahtuu vain puoliksi kuvaan, karmeaa!

Välillä näytetään ilmeisesti tuottajien tekemiä inserttejä, kysyn vain, onko se tuottajien tehtävä? Aivan kuin kesken turnauksen olisi tajuttu, ettei tämä kannakaan näin, tarvitaan jotain lisää, niitä inserttejä ja jopa juontopaikan muuttamista – ynnä se kesäterassipöytä.

Enkä nyt tässä ota edes lukuun sitä, miten Discoveryn porukka hoitaa itse jääkiekkosisältöä. Sen sanon, ettei sekään ole lager-olutta, se on kuravettä. Tiedot kertovat Kimmo Timosen kyselevän vasta studioon saapuessaan tietoja muilta asiantuntijoilta Suomen joukkueen pelaajista.

Koko ajatus lager-oluen tarjoilusta laadukkaan pienpanimo-oluen sijaan on kamala. Siinä suhtaudutaan raa’an alentuen katsojaan.

Discovery vetää vessanpöntöstä alas sen suomalaisen lätkänkuluttajien lajikulttuurisen ymmärryksen, jonka Yle ja Maikkari ovat kymmenien vuosien aikana luoneet.

Jääkiekkoilun ystävät ansaitsevat paljon parempaa.