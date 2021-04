Pikkuleijonille voitto Venäjästä MM-kisojen avausottelussa

Oliver Kapanen loukkaantui vakavan näköisesti, mutta on valmentajan mukaan toipumassa.

Suomen alle 18-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue nousi voittolaukauskisassa 4–3-voittoon Venäjästä Yhdysvaltain MM-turnauksen avausottelussa.

B-lohkossa kohdanneista joukkueista Venäjä oli ennen kolmatta erää 3–1-johdossa, mutta Suomi nousi tasoihin erän lopulla.

Suomalaiset hakivat maaleja tosissaan, sillä Venäjän vahtia Sergei Ivanovia kohti lauottiin peräti 56 kertaa. Suomen maalilla Aku Koskenvuo torjui 25 laukausta 28:sta.

Hyökkääjä Oliver Kapanen loukkaantui kolmannen erän lopulla sen verran vakavan oloisesti, että hänet kannettiin pois kaukalosta paareilla. Kapanen kaatui jäällä ja liukui pää edellä laitaa vasten.

Joukkueen valmentajan Petri Karjalaisen mukaan Kapanen on kuitenkin kunnossa.

– Lääkärimme mukaan kaikki on ok. Hänen (Kapasen) niskansa aristaa ja hänellä on päänsärkyä, mutta ei sen suurempaa riskiä,

Karjalainen sanoi turnauksen nettisivujen mukaan.

– Tämä oli tosi suuri helpotus pelaajillemme. Tapauksen jälkeen saimme keskitettyä fokuksen takaisin peliin. Samaan aikaan kyse on kuitenkin joukkueen jäsenestä, ystävästä, Karjalainen jatkoi.

Suomi kohtaa MM-turnauksessa keskiviikkona Tshekin. Suomi pelaa alkulohkonsa Texasin Friscossa.