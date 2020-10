Pitkän linjan hiihtomies HlHS:n johtoon – Pekka Vähävihulla on sopivasti kaikkea, mitä hyvältä seurajohtajalta vaaditaan

Pekka Vähävihu, 50, on tuttu mies Hämeenlinnan seudun hiihtoväelle. Hämeenlinnan Hiihtoseuran väreissä mies saavutti jo vuonna 1990 SM-pronssia 20-vuotiaiden sarjassa ja ennätti aktiiviurallaan juhlia vielä yleisen sarjan viestihopeaakin Tampereen Pyrinnön väreissä. Tampereen opiskeluvuosiensa jälkeen Vähävihu palasi Hämeenlinnaan vuonna 1998 ja on sitä saakka ollut HlHS:n mies – aluksi taustajoukoissa, sitten johtokunnassa ja elokuusta alkaen seuran puheenjohtajana.

Vähävihua oli jo muutaman vuoden ajan houkuteltu HlHS:n johtoon kymmenisen vuotta puheenjohtajan pestiä hoitaneen Ari-Pekka Lassilan tilalle.

– Minulla oli hyvin aikaa valmistautua tehtävän, sillä Ari-Pekka oli jo jokusen vuoden ollut valmis luopumaan tehtävästään. Minä puolestaan päätin lopulta ottaa haasteen vastaan, sillä meillä on erittäin vireä ja hyvin hoidettu seura, Vähävihu sanoo.

Vähävihu on päässyt seuraamaan myös isänä HlHS:n toimintaa. Kolmen urheilevan lapsen kanssa mies on ollut mukana seuran harjoituksissa, kisamatkoilla ja talkoissa.

– Meillä on lasten ja nuorten valmennustyö hoidettu hyvin. Siitä kuuluu kiitos aktiivisille valmentajille ja vetäjille. Toivottavasti pystymme jatkamaan tätä työtä samalla mallilla, Vähävihu pohtii.

HlHS:n riveissä on noin 200 jäsentä. Junioriryhmissä harjoittelee lähes 60 eri-ikäistä hiihtäjää.

– Alle 12-vuotiaiden porukassa on noin kolmisenkymmentä junnua, joista innokkaimmat ovat paikalla jokaisissa harjoituksissa. Se on todella vilkas porukka, joka kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Toinen ryhmämme on yi 12-vuotiaiden porukka, jossa on myös alle 20-vuotiaita kisahiihtäjiä. Tässä ryhmässä on mukana parisenkymmentä nuorta, Vähävihu laskeskelee.

Esikuvatkin tärkeitä

Hämeenlinnan Hiihtoseuralla on myös kovatasoinen naisten edustusryhmä, jonka nimekkäimmät sivakoijat ovat Laura Mononen, Anni Kainulainen ja Maija Hakala. Vähävihu toivoo, että seura saisi pitää kiinni keulakuvistaan myös tulevina vuosina.

– Se tosi tärkeää, että meillä on nuorille myös esikuvia seurassa ihan kansainväliseltä tasolta saakka. Parhaat hiihtäjämme tosin harjoittelevat omilla tahoillaan, mutta aina silloin tällöin heitä näkee myös moottoriradalla lykkimässä. Kisamatkoilla käydessämme pääsemme sitten enemmänkin nauttimaan heidän tuomastaan myönteisestä julkisuudesta. Edustusryhmämme on todella tyylikäs näyteikkunamme, kuvailee Vähävihu.

HlHS:n tukikohta on talvisin Etelä-Suomen maastohiihdon pyhätöksi muuttuva Ahveniston moottorirata. Hämeenlinnan kaupungin ylläpitämä hiihtostadion on alueen vilkkaimpia talviliikuntapaikkoja.

– Sinne pystytään luomaan hyvät olosuhteet hiihdon harrastamiseen. Paikka sen kuin vain kehittyy, kun kaudella 2021–2022 pääsemme toivottavasti hiihtämään säilölumella. Kaupungilla on alueella jo paikka lumen säilömiseen ja sitä on tarkoitus tykittää sinne tänä talvena. Tässä hankkeessa myös seurat haluavat olla mukana resurssisensa mukaan. Meidän lisäksemme moottoriradan lumitykkitalkoissa on ollut mukana muun muassa Ahveniston Ampumahiihtäjät.

– Hyvien hiihto-olojen luominen ei palvele vain kilpahiihtäjiä. Sillä on merkitystä kaikelle kansalle, sillä moni suomalainen haluaa kyllä hiihtää, kun vain olisi kunnon ladut, korostaa Vähävihu.

Talous kunnossa

Urheiluseurojen toiminnassa on monia haasteita. Viime keväästä alkaen lisää päänvaivaa on aiheuttanut koronavirus.

– Se iski maaliskuussa viikolla 11, ja tuolloin pysähtyi kaikki kisatoiminta. Nuorten Hopeasompakisatkin Taivalkoskella peruttiin päivää ennen ensimmäistä starttia. Väliin jäivät myös nuorten SM-kisat Jyväskylässä ja yleisen kevään viimeiset SM-kisat Ristijärvellä. Toivottavasti tänä talvena kisoja päästään taas järjestämään. Ainakin nuorten puolella muutama tärkeä kisa on tarkoitus järjestää samoilla paikkakunnilla, Vähävihu kertoo.

Seurat saavat tasapainoilla entistä tarkemmin myös taloutensa kanssa.