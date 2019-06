Pittsburghiin siirtyvä Emil Larmi ei tunteillut NHL-sopimuksestaan – ”Paperin allekirjoittamisella ei vielä saavuta mitään”

HPK:n kanssa mestaruuden keväällä voittanut Emil Larmi lepäsi ansaitusti Portugalin lomareissullaan kunnes puhelin soi.

Puhelun asiasisältö ei ollut aivan peruskamaa. Larmille oli tarjottu samanaikaisesti NHL-pelaajasopimuksia eri organisaatioista. Aikaa miettiä oli vuorokausi.

Avuksi löytyi läheisiä – mutta myös HPK:n pedantti maalivahtivalmentaja Juha Lehtola .

– Juhan kanssa juteltiin pitkiä puheluita keskellä yötä. Hän oli scoutannut kaikki maalivahdit valmiiksi. Saatoimme ehkä hieman ylianalysoidakin, koska matkan varrelle mahtuu paljon muuttujia joita ei etukäteen voi tietää. Lopulliset tavoitteet ovat kuitenkin toisenlaiset kuin toimia NHL:ssä tulevaisuudessa luukkuvahtina, joten silloin täytyy olla parempi kuin moni muu, Larmi kertoo.

– Olemme tehneet Juhan kanssa paljon hommia viimeisen kolmen vuoden aikana. On hienoa, että hän jaksoi vieläkin nähdä vaivaa minun hyväkseni.

Lopulta valinta kohdistui Pittsburgh Penguinsiin.

Vaikka pitkän tien NHL-sopimukseen kulkeneelle Larmille siirron varmistuminen oli huippujuttu, hän muistuttaa, että allekirjoitettu paperi ei vielä takaa yhtään voittoa, nollapeliä tai edes peliminuuttia.

– Tämä on iso askel, mutta se on vain yksi askel. Sillä, että paperi on allekirjoitettu, ei saavuta mitään. Se avaa vasta mahdollisuuden oikeasti toteuttaa unelmiaan, Larmi muistuttaa.

– Mutta kun näki kuinka puhelin täyttyi onnitteluista joka tuutista ja some räjähti, tuli olo, että malttakaa – vielä ei ole mitään saavutettuna. Tuli myös sellainen olo, että odottaa jo pääsevänsä sinne.

Kauan ei enää tarvitse odottaa. Juhannuksen jälkeen Larmi lähtee Penguins-organisaation vuosittaiselle tulokasleirille.

Matkaan lähtee myös toinen HPK-mestaripelaaja, niin ikään Pittsburghin kanssa sopimuksen tehnyt puolustaja Niclas Almari . Almari on Larmin hyvä ystävä.

– Almari on käynyt Pittsburghin leireillä ja tietää miten asiat siellä etenevät ja voi auttaa. Hän osaa sitten taluttaa turistin pois koneesta, kun lentokentälle saavutaan, Larmi hymähtää.

Pittsburgh Penguins on ollut Larmin NHL-suosikkiseura jo pitkään.

Ratkaisuun valita juuri Penguins vaikuttaa nykyään kuitenkin enemmän ammatilliset seikat. Enää NHL:ään ei lähdetä fanittamaan vaan taistelemaan tosissaan NHL-maalivahtien harvoista pelipaikoista, joita ei kaikille anneta.

Yksi merkittävä tekijä siirrossa oli entinen HPK-maalivahti ja nykyään Pittsburgh Penguinsin maalivahtien valmennusryhmään lukeutuva Andy Chiodo , joka oli käynyt katsomassa Larmin pelejä ja vakuuttunut näkemästään.

– Hän oli oman tietoni mukaan henkilö, joka minut bongasi. Hän viestitti Penguinsista asioita, jotka olivat minulle tärkeitä – eli seuralla on aitoa halua kehittää pitkäjänteisesti minusta NHL-maalivahtia. Chiodon kanssa on puhelimessa väännelty rallienglantia. Hän on sen oloinen ihminen, jonka kanssa tulee helposti toimeen, Larmi kertoo.

Larmin NHL-sopimus on kahden vuoden tulokassopimus, joka on arvoltaan 700 000 dollaria, mikäli koko kausi vietetään NHL-tasolla. Mikäli tuleva kausi kuluu kokonaisuudessaan farmissa, palkka putoaa siitä kymmeneen prosenttiin – 70 000 dollariin. Larmi on kuitenkin kaikkeen valmistautunut.

Pohjois-Amerikassa eteen tulee myös pelityylin muutos, sillä NHL-kaukaloissa tila (26 metriä kertaa 61 metriä) on pienempi ja kapeampi kuin mitä se on eurooppalaisissa kaukaloissa. Suomessa kaukaloiden koot vaihtelevat Lahden, Porin ja Vaasan 28 x 58 metristä Kouvolan ja Oulun maksimittaiseen 30 x 60 metriin.