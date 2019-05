Pituushyppylegenda Tommi Evilä kävi janalaisten vieraana – “Olen mielestäni ollut positiivisesti narsistinen”

Jana liikuttaa -klubin toiminta lähti liikkeelle toiveesta, että tukijoille tarjottaisiin myös muuta kuin banneri nettisivuille ja mainos kentän laitaan.

Janakkalan Jana yleisurheilun markkinointipäällikkö Eero Santanen kertoo, että perinteisiäkin keinoja toki käytetään kertomaan yhteistyöstä.

– Meillä ideana on se, että seuran toimijat ja Jana liikuttaa -klubin jäsenet eli tukijat kohtaavat muutaman kerran vuodessa.

Seuraavan kerran Jana liikuttaa -klubi kokoontuu Turengin Suvirannassa Ilves Games -pituushyppykilpailun merkeissä.

– Liinalammen kentällä kilpaillaan päivällä ja H-hetki on sitten illalla Suvirannassa, jossa kilpaillaan naisten ja miesten pituudessa, hän lisää.

Jana liikuttaa -klubi tekee myös yhteismatkan Lappeenrannan Kalevan kisoihin elokuussa. Syksyllä kokoonnutaan vielä kerran.

Klubin ensimmäisessä kokoontumisessa päävieraana oli Tommi Evilä . Pituushypyn legenda kertoi urheilijan matkasta huipulle.

– Huipulle voi olla useita reittejä, mutta yleisurheilussa menestyjällä tulee olla tietyt rastit hoidettuna. Pohjien täytyy olla kunnossa. Oma taitonsa on kuitenkin se, miten sinne huipulle pääsee uudelleen, Evilä sanoo.

Geneettisellä perimällä on harjoittelun lisäksi valtava merkitys menestykseen. Myös henkiset omaisuudet helpottavat urheilijan matkaa.

– Narsismia pidetään negatiivisena, mutta olen mielestäni ollut positiivisesti narsistinen. Halusin olla paras, mutta en painamalla muita alaspäin vaan kehittämällä itsenäni.

Tommi Evilä on kiitollinen kaikesta siitä, mitä hän on urheilijana päässyt kokemaan ja näkemään.

– Kun ollaan huipulla, siellä on ihan kaikki käden ulottuvilla. Saat viestejä, huomiota ja kutsuja joka paikkaan. Upeaa se on, mutta jalat tulee pitää maassa.

Menestymistä edellyttää aina vahva sitoutuminen. Myös joukkuehenki on voimavara, jota on syytä hyödyntää. Se myös kannattelee heikommilla hetkillä. Ja treenaamisen lisäksi jokaisen urheilijan on opittava ajattelemaan.

– Sitoutuminen näkyy siinä, että itse kannetaan kassit, huolletaan varusteet ja lankataan kengät. On myös tärkeä oppia tekemään oikeita valintoja. Jokaisessa harjoituksessa on pystyttävä valitsemaan, montako toistoa tehdään, ja osattava arvioida, miten se tulee vaikuttamaan seuraavaan harjoitukseen.