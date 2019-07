Pituuskisa veti yleisöä Suvirantaan

Joensuun Katajan Kalle Salminen kesti ennakkosuosikin paineet Turengin Suvirannassa järjestetyssä pituushypyn kutsukilpailussa ja otti voiton tuloksella 760.

Salminen on kotimaan tämän kauden tilastokärki ennätyksellään 775 ja helmikuun SM-hallikisoissa 23-vuotias hyppääjä ylsi hopealle.

Yleisö oli löytänyt hyvin paikalle terassimiljöössä järjestettyyn tapahtumaan ja miesten kisan kakkoseksi kannustuksen keskellä venytti Karkkilan Poikien Pyry Keränen (730).

Kolme parasta palkittiin rahapalkinnoilla ja kolmannen sijan nappasi Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Julius Toivola (702).

Janan omista hyppääjistä Valtteri Välläri oli viides (687), mutta Lasse Hämelahti jäi ilman tulosta.

– Ainutlaatuinen kisa ja hyppypaikka. Kunto on ollut nousussa ja viime kausien terveyshuolet on selätetty. Rauhassa on edetty ja tarkoitus on olla tämän kisakauden myöhäisen kalenterin mukaisesti syksymmällä kovimmassa lyönnissä, kertoi Välläri, jonka ennätys on 725.

Naisten kilpailussa kauden tilastovitonen Tampereen Pyrinnön 17-vuotias Nea Lento nousi viimeisellä hypyllään 613 voittoon ohi Kenttäurheilijat -58:n Anne-Mari Lehtiön (608), joka on kotimaan tilastokolmosena.

Päätöskierroksella kolmanneksi nousi Janan 22-vuotias Suvi Eerikäinen kauden parhaallaan 593 ohi Joensuun Katajan Marika Partisen (588).

Kilpailunjohtaja Jari Kataja oli todella tyytyväinen tapahtumaan.

– Tämä oli onnistunut juttu, tupa täynnä väkeä ja tosi hieno tunnelma, Kataja hehkutti.

Liinalammen kentällä kilpailtiin iltapäivällä Ilves Gamesien ensimmäinen osa.

Janan 17-vuotias Sanni Kuparinen avasi kautensa naisten kiekonheitossa ja kiskaisi tuloksen 45,21, jolla hän oli toinen edellään Hartolan Voiman Anna Olkkonen (45,41).