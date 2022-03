Fanien suosikki Prince Mokuma jatkaa HJS:ssä – "Tämä on tuttu ympäristö, missä on hyvä olla"

Prince Mokuma, 22, jatkaa Hämeenlinnan Jalkapalloseurassa myös tulevalla kaudella. Sopimus on yksivuotinen. – Jatkan todella hyvillä fiiliksillä HJS:ssä. Tämä on tuttu ympäristö, missä on hyvä olla ja tiedän, että koko organisaatio puhaltaa yhteen hiileen, Mokuma kertoo HJS:n tiedotteessa. Kongon demokraattisessa tasavallassa syntynyt ja seitsemänvuotiaana Hämeenlinnaan saapunut Mokuma on edustanut HJS:ää seuran jokaisella Kakkosessa kaudella. Viime...

