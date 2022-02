Pronssia kaulaan, Naisleijonien tehtävä suoritettu – Sihvonen: "Saavuttivat sekä maksiminsa että miniminsä"

Tehtävä suoritettu Naisten Leijonat saavuttivat sekä maksiminsa että miniminsä Pekingin olympialaisten lyömällä pronssiottelussa Sveitsin. Harvoin jokin maan joukkue on näin selvästi jo etukäteen tuomittu olemaan olympiaturnauksen kolmanneksi paras. Leijonilla on valtava matka parempiinsa eli USA:han ja Kanadaan. Ero on melkein yhtä suuri toiseenkin suuntaan eli Sveitsiin, Ruotsiin ja Venäjään. Leijonat ei päässyt helpolla pronssipelissä Sveitsin...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja