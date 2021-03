Pukin hurjalle tahdille jatkoa – Norwich jyrää sarjakärjessä

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja englantilaisseura Norwichin hyökkääjätähti Teemu Pukki maalasi kahdesti Norwichin voittaessa lauantaina Lutonin 3–0. Pukki on viimeistellyt 31 liigapelissään 20 maalia. Suomalaiskärki on viimeistellyt yhdeksän osumaa seitsemässä viime liigapelissään. – Teemu on tulikuumassa vireessä. Ensimmäinen maali oli maailmanluokkaa, toinenkin oli mahtava ja hänellä oli muutama muukin maalipaikka. Hän on aina mukana ratkaisupaikoissa silloin kun…