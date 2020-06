Kristian Pulli räväytti pituushyppypaukun – Tommi Evilän SE-tulos parani viidellä sentillä

Koronavirus vei arvokisat, mutta suomalaisesta yleisurheilukaudesta on tulossa parempi kuin aikoihin. Väitteelle lisää pontta antoi pituushyppääjä Kristian Pulli, joka tehtaili miesten pituushypyn Suomen ennätyksen uuteen uskoon Espoon Leppävaarassa.

Kesäkauden ensimmäiseen kisaansa osallistunut Pulli räväytti heti ensimmäisellä yrityksellään komean SE-tuloksen 827. Tommi Evilän ennätys 822 vuodelta 2008 parani viidellä sentillä.

Yhdysvalloissa kevään ajan harjoitellut Pulli, 25, tiesi olevansa kunnossa, mutta uusi SE yllätti urheilijan itsensäkin.

– Olin jo keväällä hyvässä kunnossa USA:ssa. Kun tulin sieltä takaisin Suomeen, kunto vähän laski kylmässä kelissä, mutta nyt se on noussut taas hyvin, Pulli sanoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

– Hypyt tuntuivat heti alussa helpoilta ja rennoilta ja juoksu kulki. Ensimmäinen hyppy meni kuitenkin pidemmälle kuin uskoin, vaikka se kyllä tuntui helpolta ja pitkältä, 14 askeleen vauhdilla hypännyt Pulli kertaili.

Pulli sai tehdä ennätyshyppynsä unelmaoloissa, sillä myötätuulta oli takana 1,8 sekuntia. Neljän hypyn sarja oli erinomainen ennätyksen jälkeenkin, sillä Pulli kirjasi Espoossa myös lukemat 813 ja 802. Heikoin hyppy kantoi 798.

Pulli on tehnyt valmentajaisänsä Seppo Pullin kanssa muutoksia tekniikkaansa. Aiemmin kahden ja puolen saksauksen tekniikalla hypännyt Pulli venyttää hyppyään nyt kolmella ja puolella saksauksella.

Saksauksessa hyppääjä tekee ilmalennon aikana saksausliikkeitä jaloillaan kuin juoksuaan jatkaen. Pullin mainiot juoksuominaisuudet puoltavat tekniikan käyttöä.

– Suurin muutos aiempaan on uusi tekniikka. Saksaan nyt kolme ja puoli kertaa, mikä on tuonut hyppyyn pituutta. Se on Suomessa harvinainen, mutta muualla käytetty tekniikka, Pulli valaisi.

Viipurin Urheilijoita edustavalla Pullilla on Kalevan kisoista koossa kaksi kultaa ja neljä himmeämpää mitalia. Hänen edellinen ennätyksensä, 807 vuodelta 2017, parani peräti 20 sentillä.