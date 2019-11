Puustinen ja Innala liekeissä – HPK:n Pennanen ja Ässien Selin kehuivat Huuhkajia

Lennokas toisen erän esitys HPK:lta pudotti Ässät voittokamppailun kyydistä, kun kotijoukkue latasi neljällä maalilla itsensä voittoon riittäneelle karkumatkalle. Kolme pistettä jäi Hämeenlinnaan lukemin 5−3 (1-1, 4-0, 0-2).

Sekä HPK:n Antti Pennanen että Ässien Ari-Pekka Selin aloittivat ottelun jälkeisen puheenvuoronsa onnittelemalla Huuhkajia EM-kisoihin selviämisestä.

− Upea ilta ja upea suoritus Huuhkajilta, kehui Selin.

− Onnittelut myös minulta ja koko joukkueeltamme. Uskon, että kaikki suomalaiset ovat ylpeitä heistä, jotka sen vihdoin tekivät, ylisti Pennanen.

Itse kiekko-ottelussa molemmat saivat maalitilinsä auki nopeasti.

Edwin Hedberg vei kauden kahdeksannella maalillaan vieraat johtoon jo 42 sekunnin jälkeen. Kerhon ykköspakkipari sai tästä moitteet osakseen, sillä ruotsalaishyökkääjä nappasi ensin kiekon Petteri Nikkilän nokan edestä kevyesti ja sitten kiersi helponnäköisesti Arto Laatikaisen .

HPK:n tasoituksen teki Valtteri Puustinen alle kaksi minuuttia myöhemmin Jere Innalan laukomasta paluukiekosta.

− Alussa Ässät oli taktisesti, pelillisesti ja kamppailussa meitä edellä, mietti Pennanen.

Toisessa erässä HPK tykitti reilussa kymmenessä minuutissa Ässät-vahti Sami Aittokallion vaihtoon. Hän ei tosin ollut takaiskuihin merkittävä syypää, sillä Kerhon pelaajista etenkin Cody Kunykin ketjulta näytti onnistuvan kaikki. Ensin Puustiselle haettiin erinomainen laukaisupaikka keskeltä läheltä maalia. Kolmannen maalin teki nätin nousun päätteeksi Miro Ruokonen . 4−1-maalissakin Ässät-pelaajia vietiin huolella, kun Innala pujotteli omasta päästä paraatipaikalle ja läväytti neljän Ässät-pelaajan välistä illan kolmannen tehopisteensä.

− Uskon, että peli on mennyt eteenpäin ja tuloksen miettiminen on unohtunut. Jossain vaiheessa se tulos on sitten tullut, kuvaili Pennanen Innalan tehojen salaisuutta.

− Molemmat erittäin nopeustaitavia pelaajia. Tänään oli meno päällä, kehui päävalmentaja Innalaa ja Puustista.

Peli näytti selvältä, mutta Filip Krivosik täräytti vielä samassa erässä kotijoukkueelle viidennen osuman. Erässä ehtiin kuulla aiemmin vielä yksi yleisön kohahdus lisää, kun videotaululla näytettiin Suomen menneen johtoon Liechensteinia vastaan.

Kolmannessa erässä molemmilla riitti vielä virtaa selkeistä luvuista huolimatta. Ässien maalille tullut Columbus-varaus Daniil Tarasov esitti jokusen näyttävän torjunnan kotijoukkueen Joona Voutilaisen tavoin.

Myös ensi kesän NHL:n varaustilaisuuden lupaavimpiin suomalaisnimiin kuuluva Roni Hirvonen esiintyi edukseen sähäkällä ja aktiivisella pelaamisellaan. Ässät pääsi hiukan näpäyttämään kotijoukkuetta erän loppupuolella, kun se iski 41 sekunnin sisään numeroita kaksi maalia lähemmäksi. HäSa