Pysytään aina pikkuveljenä

Suomalaisesta lentopallosta kuului viikonloppuna hyvää. Tai oikeastaan ihan vain lentopallosta, valikoidusta suomalaisnäkökulmasta katsottuna. Tuomas Sammelvuo teki odotetun ja vei Venäjän Tokion olympialaisten miesten lentopalloturnaukseen. Siinäpä ne hyvät asiat sitten olivatkin. Maailman tämän hetken paras maajoukkue menestyy suomalaisen valmentajan kanssa samaan aikaan, kun Suomessa on munittu huolella. On toki oikein iloita Sammelvuon menestyksestä. Hän on kovalla…