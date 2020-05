Asko Rantanen jatkaa FPS:n peräsimessä – "Saimme juuri sen miehen kenet halusimme"

Asko Rantanen jatkaa Forssan Palloseuran päävalmentajana. Mestikseen noussut FPS solmi Rantasen kanssa 1+1-vuotisen jatkosopimuksen.

Vaativa, mutta pidetty Rantanen aloittaa Palloseuran peräsimessä viidennen kautensa.

– Sopimus syntyi aika helposti, piti vain tiettyjä asioista selvittää ja varmentaa. Saimme juuri sen miehen kenet halusimme, kertoo FPS:n puheenjohtaja Juha-Matti Vuorela.

Seurassa ollaan erittäin tyytyväisiä Rantasen toimintaan päävalmentajana.

– Asko on tehnyt ison työn meidän ja junioripuolen eteen. Hän on henkeen ja vereen seuraihminen, kullanarvoinen mies meille.

Rantanen on luotsannut FPS-kausien aikana joukkueen kolmesti Suomi-sarjan välieriin ja kerran puolivälieriin. Rantanen valittiin Suomi-sarjan parhaaksi valmentajaksi kaudella 2018-19 sekä keskeytyneen kauden 2019-20 toisen All Stars -kentällisen valmentajaksi.

Vuorelan mukaan Rantasella on taito saada joukkueensa pelaamaan odotuksia paremmin.

– Asko on vaativa, mutta myös auttavainen valmentaja, joka saa joukkueen puhaltamaan yhteen hiileen. Meillä on muutaman kerran ollut hieman vaatimattomampi pelaajalista ja joukkue on jo etukäteen lytätty, mutta niin vaan Asko on nostanut porukan kärkikahinoihin.