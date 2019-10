Rata-autot ja rekat Harjunrinteen koululla sunnuntaina

Riihimäen Urheiluautoilijat järjestää yhdessä Riihimäen seurakunnan kanssa radio-ohjattavien autojen kilpailut sunnuntaina Riihimäellä Harjunrinteen koululla. Kisoissa nähdään 1:10-kokoisia vauhdikkaita rata-autoja sekä rekkoja. Osallistujia on tulossa eri puolilta Suomea nelisenkymmentä vasta-alkajista kokeneisiin kuljettajiin ja mestareihin saakka.

Koulun liikuntasaliin on rakennettu neulehuopamatoista rata, jossa autojen vauhdit nousee parhaimmillaan yli 60 kilometriin tunnissa. Kaksi metriä leveä rata on hallitsevan vakioluokan ja nuorten Suomen mestarin RiiUA:n Joonis Oksasen suunnittelema.

Salin päädyssä on katsomo yleisöä varten, josta nopeatempoista ja jännittävää kilvanajoa on helppo seurata. Tilaisuuteen on yleisöllä vapaa pääsy seuraamaan kisoja ja tutustumaan harrastukseen.

Kilpailut alkavat aamulla kello 8 vapailla harjoituksilla, jonka jälkeen ovat vuorossa aika-ajot ja iltapäivällä finaalit. Kilpailut päättyvät noin kello 17.30.

Säpinää varikkopöydillä

Koulun tiloissa puolestaan ahkeroivat niin kilpailijat kuin heidän mekaanikkonsa varikkopöytiensä takana huoltaen ja säätäen autoja seuraavaa lähtöä varten. Homma on millintarkkaa puuhaa – autoissa pystyy säätämään kaiken rengaskulmista, iskunvaimentimien öljyistä ja jousituksista alkaen kuljettajalle ja radalle sopivaksi.

Kuhinaa riittää myös tulostaulun luona, kun kilpailijat ja mekaanikot vertailevat tuloksia ja kierrosaikoja sekä miettivät kuumeisesti millä keinoin saisi autoa ja ajoa parannettua kilpakumppaneihin verrattuna ennen seuraava lähtöä.

Kilpailijoiden ja yleisön viihtyvyydestä pitää huolta järjestävän seuran buffetti. Aloittelijoita kisapäivän temmellyksessä auttavat puolestaan kisaoppaat.

RiiUA:n kuksit menestyvät

RiiUA:n riveissä pienoisautoilu on suosittu ja menestyksekäs harrastus. Joonis Oksasen TSS-10 luokan mestaruuksien lisäksi RiiUA:n Leevi Martikainen nappasi sähkökäyttöisten touring-autojen TSP-10 -luokan Suomen mestaruuden.

– Lisäksi RiiUA:n ja Riihimäen seurakunnan sunnuntaisin Harjunrinteen koululla kello 10–16 pitämässä R/C-kerhossa harrastuksen aloitti viime vuonna ennätysmäärä uusia harrastajia, kertoo kerhoa vetävä Petri Oksanen .

– Kerhossa panostetaan erityisesti uusien harrastajien ohjaavaan toimintaan, jolloin harrastukseen on helppo päästä mukaan, kertoo aloittelijoiden vartteja pitävä ja 14 vuotta lajia harrastanut Jona Oksanen .

– Ajaminen on kerhossa ilmaista ja lisäksi meillä on kerhoauto, jolla ajamista pääsee kokeilemaan, jos ei ole vielä omaa autoa ehtinyt hankkia, Oksanen jatkaa.

Harrastus on moneen muuhun lajiin verrattuna edullista, vaikka ajaisi SM-tasolla.

– Hyvään kalustoon kannattaa alussa satsata ja sellaisen hankinta on järkevää käytettynä toiselta harrastajalta sen sijaan, että ostaisi kaupasta uutena jonkun halvan ja huonon auton, joka ei toimi kunnolla, hajoaa helposti ja johon ei saa varaosia. Ennen oman kaluston hankintaa voi tulla kerholle tutustumaan harrastukseen ja keskustelemaan kokeneempien harrastajien kanssa, jotta välttyy hukkahankinnoilta, neuvoo jo eläkkeelle siirtynyt pitkän linjan harrastaja Kari Laurila .

Radio-ohjattavilla autoilla ajaminen ei ole mitään lasten leikkiä, vaikka niin usein sanotaan. Toisaalta liian vakavamielisestäkään lajista ei ole kyse.

Virallisemmalta nimeltään pienoisautoilu on AKK:n alainen moottoriurheilulaji, jossa kilpaillaan eri luokissa niin SM-, PM-, EM- ja MM-tasolla. Autojen toimintojen säätäminen on yhtä tarkkaa puuhaa kuin täysikokoistenkin autojen lajeissa.