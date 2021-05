Ratamoottoripyöräilyn Suomen MM-osakilpailu KymiRingissä peruttiin koronapandemian takia

Heinäkuuksi kaavailtu ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan Suomen osakilpailu KymiRingissä on peruttu koronapandemian vuoksi. Asiasta tiedotti yleisötapahtuman myynnistä ja tuotannosta vastaava Lahti Events Oy.– MotoGP-järjestelyt on aloitettu jo ennen pandemian puhkeamista. Tapahtuma-alaa globaalisti ravistelleen koronan vuoksi edellytyksiä kansainvälisen suurtapahtuman järjestämiseen ei vielä tänä kesänä ole. Pandemian pitkittyminen on aiheuttanut tapahtumien järjestämisessä myös merkittäviä epävarmuustekijöitä, ja olemmekin joutuneet muuttamaan…