Ratinan kotistadion ja Paulus Arajuuri Huuhkajien uutena turvana – ”Meitä vastaan ei ole kiva pelata täällä”

Suomen kuuden kotiottelun nollaputki Tampereella on nostanut uskoa omissa ja kunnioitusta vastustajissa, uskoo suoritustilastoa dominoiva Paulus Arajuuri.

Oli aika, jolloin kotikentällä petyttiin, eikä topparipari Joona Toivio – Paulus Arajuuri ollut vastustajille uhka vaan mahdollisuus. Toisin on nyt.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on voittanut EM-karsinnoissa neljä ottelua peräkkäin päästämättä maaliakaan. Tampereella Ratinan stadionilla pelatuissa kotiotteluissa (EM- ja MM-karsinnat sekä Kansojen liiga) vastaava saldo on nyt kuusi ottelua.

– Koko joukkueen puolustuspeliä ei pysty hehkuttamaan tarpeeksi. Meitä vastaan ei varmasti ole tällä kentällä kiva pelata, Arajuuri arveli torstaisen 1–0-Kreikka-voiton jälkeen.

Kaikkiaan kotiotteluissa nollaputki on 637 varsinaisen peliaikaminuutin mittainen alkaen Turussa pelatusta Suomi–Turkki-ottelusta lokakuussa 2017 ja sisältäen harjoitusottelut.

– Pelaamme tietysti joukkueena hyvin, mutta se tuki, mitä saamme yleisöltä, on aika ainutlaatuista, totesi Suomen rangaistuspotkumaalin Kreikkaa vastaan tehnyt Teemu Pukki .

Englannin Valioliigan kuukauden pelaaja Pukki on ennen perjantai-illan otteluita EM-karsintojen neljänneksi paras maalintekijä neljällä maalillaan. Joukkueen isoimmat onnistujat tulevat silti alhaalta.

UEFA laskee pelaajien suorituskykyä otteluissaan algoritmilla, joka pisteyttää kaikki pelipaikkakohtaisesti olennaiset suoritukset. Arajuuri on näissä pisteissä Suomen ylivoimainen ykkönen karsintojen ensimmäisellä puolikkaalla. Kyproslaisen Pafos FC:n puolustajalla on 876 pistettä, huippumaalivahti Lukas Hradeckylla toisena 574 ja Pukilla kolmantena 531 Performance Zone -pistettä.

Ohittamaton Arajuuri oli Kreikkaa vastaan jälleen mies paikallaan. Hän vastasi ottelun näyttävimmästä suorituksesta pysäyttämällä 1–0-tilanteessa Kreikan nopeaa vastahyökkäystä organisoineen Andreas Bouchalakisin .

Liukutaklaus näytti kuin mies olisi paikaltaan blokannut Kreikan nykyisen kansallissankarin Giannis Antetokounmpon donkin koripallokentällä. Tähän Arajuuri itse reagoi ei niin maltillisella nyrkkituuletuksella uudelleenkäynnistettyään Suomen peliä riiston jälkeen.

– Nähtävästi olin tyytyväinen omaan katkoon. Kun oli hyvä fiilis ja näki, miten muutkin puolustivat, oli kiva, että itsekin pääsin yhden pallon eteen, Arajuuri naurahti mixed zonella.

Kehitystä Arajuuri laittaa eniten henkisen kasvun ja itseluottamuksen piikkiin. Maajoukkueessa on ollut helppo hymyillä ja onnistua edellisten onnistumisten päälle. Töitäkin on toki pitänyt tehdä.

– Tällä joukkueella on ollut itseluottamus kunnossa jo pidemmän aikaa. Se on uskomatonta, miten joka äijä hyppii pallon eteen.

Suomalaisittain EM-karsinta on vähintään mielenkiintoisessa tilanteessa. Suomi on kaikki ensimmäiset viisi otteluaan voittaneen Italian jälkeen J-lohkon toisena 12 pisteellään, kun päävastus Bosnia-Hertsegovinalla on seitsemän pistettä. Kaksi parasta etenee EM-kisoihin.

Sunnuntain myöhäisillassa Suomi kohtaa Ratinan linnakkeessa Italian tykistön, joka ei ennakkoarvioissa pääse moukaroimaan suomalaismuuria ainakaan maan tasalle.

– Tällä samalla tavalla Italiakin kaatuu, vaikka nappisuoritusta se vaatii. Olemme varmasti ansainneet jo kunnioitusta vastustajien silmissä ensin Kansojen liigassa ja nyt näissä karsinnoissa. He eivät varmasti tule tänne ja kuvittele, että edessä olisi helppo ottelu, Arajuuri luotti.

Lohkon neljänneksi mahtuu kuuden pisteen Armenia, joka tarjosi alivoimaisenakin Italialle kelpo vastuksen torstaina. Italia voitti Jerevanissa viime hetkien maaleilla 3–1. Kreikalla pisteitä on vain neljä.

Suomen ratkaisevat karsintaottelut ovat vasta edessä. Toiset neljä voittoa lennättäisivät Huuhkajat heittämällä lopputurnaukseen. Vähintään tarvittaneen kotivoitot Armeniasta ja Liechtensteinista sekä tasapeli Bosniassa.