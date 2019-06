Rauman Feran hattulalainen pelinjohtaja Toni Ojala – “Sarjan kärkijoukkueita vastaan pitää olla kovempi”

Kokenut hattulalainen pelinjohtaja on saanut tutustua satakuntalaiseen pesiskulttuuriin.

Hattulalainen Toni Ojala siirtyi viime kauden päätteeksi Janakkalan Janan ykköspesisjoukkueesta pelinjohtajaksi Raumalle Feran superpesisjoukkueeseen 2+1-mallisella sopimuksella.

Viime kaudella runkosarjan kuudenneksi sijoittunut Fera on pelannut yhdeksän ottelua, joista on tullut viisi voittoa ja neljä tappiota, mutta vain yksi kolmen pisteen voitto. Sijoitus on neljäs.

– Meillä on ollut tiukka ottelutahti. Sijoitukseen olen tyytyväinen, mutta pisteitä saisi olla enemmän. Kahden pisteen voittoja on turhan paljon ja toisaalta nollan pisteen pelejä ei pitäisi montaa tulla, 52-vuotias pelinjohtaja summaa alkukautta.

– Ja sarjan kärkijoukkueita vastaan meidän pitää olla kovempia, niitä vastaan on tullut heikkoja pelejä, kuten tiistaina Lapualla. Sisäpeli pitää saada toimimaan paremmin, tarvitaan vähintään 10–15 tilannetta, jotta jaksovoitosta voi taistella huippu-ulkokenttiä vastaan.

Pohjanmaalta kotoisin oleva Ojala toimi suurimman osan aikaa pelinjohtajana Hämeenlinnan Paukussa ja Satakunta oli täysin uusi alue.

Naisten superpesis ei sen sijaan ei ole ollut täysin uutta, sillä Ojala oli välissä kaksi vuotta Vihdin Pallon superpesisjoukkueessa. Viikko takaperin tuli tutuksi myös Satakunnan derby Porin Pesäkarhuja vastaan. Uusinta on perjantaina Raumalla.

– Porissa oli viikko sitten 1500 katsojaa. Onhan nämä lämpimiä derbyjä sekä kentällä että katsomossa, Ojala naurahtaa.

Oma lisänsä tälle kaudelle on, että neljässä muussa superpesisjoukkueessa pelaa viime kaudella Janan B-tytöissä Ojalan johdolla SM-pronssia saavuttaneita pelureita.

– Hyvillä mielin sitä tietysti katselee, kun minunkin valmennuksessa olleita nuoria on noussut superin tasolle. Sehän tässä on keskeinen juttu, että nuoria kehitetään eteenpäin ja jotain ilmeisesti on itsekin tullut tehtyä oikein.