Rauman Lukolla koronatartuntoja – keskiviikon CHL-peli peruttu ja perjantain JYP-peli siirtyy

Jääkiekkoliigan Rauman Lukko kertoi tiistaina, että useammalla Lukon edustusjoukkueen jäsenellä on todettu koronavirustartunta alkuviikosta. Joukkueen viime viikon vieraspelimatkalla osallistuneet on asetettu karanteeniin, ja niin keskiviikon CHL-pudotuspelien kotiottelu italialaista Bolzanoa vastaan perutaan. Liigan perjantainen vieraspeli JYPiä vastaan siirretään myöhemmin pelattavaksi. Lauantain Pelicans–Lukko-ottelu pelataan suunnitellusti. – Perusteena karanteenipäätökselle on se, että pelaajat ovat viettäneet viikon ajan tiiviisti...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja