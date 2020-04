Riikka Noronen jatkaa upeaa uraansa HPK-kiekkonaisissa – joukkueessa riittää lähtijöitä ja tulijoita

HPK-kiekkonaisille on värvännyt viisi uutta pelaajaa. Nimekkäitä lähtijöitäkin on, mutta kokenut Riikka Noronen jatkaa.

HPK-kiekkonaisten joukkueen rakennus on täydessä vauhdissa.

Joukkueeseen on hankittu ja nostettu viisi uutta pelaajaa – maalivahti Tea Koljonen, puolustaja Matilda Penttilä ja kolme nuorta pelaajaa Emmi Kortesaari, Daniela Wilkman sekä Alisa Skog.

Joukkueen merkittävin pelaajauutinen on kuitenkin se, että Naisten Liigan kaikkien aikojen piste-ennätyksen haltija Riikka Noronen jatkaa uraansa.

Alkava kausi on 37-vuotiaalle Noroselle jo peräti 26:s Naisten Liigassa.

– Noronen on todella henkinen johtaja ja tärkeä osa nuorelle joukkueelle. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Riikka päättää jatkaa meillä, HPK-kiekkonaisten manageri Jorma Hassinen sanoo.

Uutta verta

Uusista pelaajista mikkeliläinen Tea Koljonen pelasi viime kaudella Kuortaneella. HPK-kiekkonaiset hävisi pudotuspeleissä puolivälierissä juuri Kuortaneelle keväällä. Puolustaja Matilda Penttilä saapuu RoKista.

– Koljonen tulee haastamaan molariosastoa. Hän haluaa ottaa pelaavasta kokoonpanosta paikan. Mietimme vielä tuleeko osastolle täydennystä, Hassinen sanoo.

– Penttilällä on takana kaksi kautta RoKissa ja hän haluaa uusia haasteita. Näen, että mahdollisuuksia on kehittyä hyväksi puolustajaksi liigatasolle ja vahvistamaan sitä osastoa.

HPK-kiekkonaiset saa myös uusia nuoria pelaajia kun HPK:n kasvatti Kortesaari,16, nousee liigarinkiin mukaan. Niin tekevät myös KJT-Haukoista pestattu Wilkman, 15, ja niin ikään KJT-Haukoissa ja myös Kiekko-Vantaan poikien C-junioreissa pelannut Skog, 16.

Wilkman ja Skog ovat olleet mukana naisten alle 16-vuotiaiden maajoukkueleirityksissä.

– Kortesaari on omaa juniorituotantoamme ja hänellä pitäisi riittää eväitä myös liigapeleihin. Pyrimme tarjoamaan nuorille hyvän harjoitusympäristön, jossa laatu ja määrä kohtaavat, Hassinen sanoo.

– Wilkman ja Skog ovat lahjakkaita tyttöjä, jotka hakevat paikkaansa liigajoukkueesta. Saatu palaute heistä on sellaista, että molemmilla on edellytykset kehittyä laadukkaiksi liigapelaajiksi, kun pääsevät harjoittelemaan parempien pelaajien kanssa hyvissä harjoitusolosuhteissa.

Liikennettä myös ulospäin

Myös lähtijäpuolella on riittänyt liikennettä.

Hyökkääjistä Iida Haakana ja Ida Karjalainen vaihtavat maisemaa ja ulkomaalaispelaajista puolustaja Natsumi Kurokawa ja maalivahti Pia Dukaric jatkavat muualle. Myös Janika Rossi lähti joukkueesta.

Lisäksi maalivahti Inka Kuusinen lopetti pelaajauransa, mutta jatkaa seurassa muissa tehtävissä sosiaalisen median ja mahdollisesti tyttökiekkovalmennuksen parissa.

– Haakana lähti opiskelemaan Lappeenrantaan ja Karjalainen lähti Kärppiin. Dukaric palaa jenkkeihin yliopistosarjoihin. Muutamien viime kauden pelaajien kanssa käydään vielä keskusteluja, että jatkavatko he Hämeenlinnassa tai muualla, Hassinen selvittää.

Joukkue ei vielä kasassa

Hassisen mukaan selvää on, että HPK-kiekkonaisten joukkueeseen on vielä tulossa lisävahvistuksia.

– Vielä katsomme hyökkäys- ja maalivahtiosastolle ja myös puolustukseen tulee vielä yksi pelaaja, Hassinen sanoo.

Pitkän päivätyön naiskiekossa tehneen Hassisen arvioi, että joukkueen rakentaminen korona-aikana on ollut haastavampaa kuin koskaan aikaisemmin.

– Onhan tämä hankalaa, kun on yksi joukkue vielä lisää pelaajista kilvoittelemassa. On äärimmäisen hankalaa saada mitat täyttäviä pelaajia tällä hetkellä. Melkein voisi sanoa, että lähes toivotonta. Kaikille ei hyviä pelaajia riitä. Se on surullista, mutta niin se vain on. HäSa