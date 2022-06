Riikka Sallisesta jääkiekon Hall of Famen kolmas suomalainen jäsen

Jääkiekkoilija Riikka Sallinen on valittu Hockey Hall of Famen jäseneksi. Kyseessä on kolmas kerta, kun suomalaispelaaja on saanut kyseisen kunnian. Aikaisemmin jääkiekon kunniagalleriaan on valittu suomalaiset mieskiekkoilijat Jari Kurri ja Teemu Selänne.

Sallisen ohella paikkansa kiekkoilijoiden kunniagalleriaan saivat tänä vuonna myös muun muassa ruotsalaisveljekset Daniel ja Henrik Sedin.

Naisten jääkiekkomaajoukkueessa Sallinen saavutti MM-hopean lisäksi kuusi MM-pronssia, kaksi olympiapronssia ja kolme EM-kultaa. Hänestä tuli vuonna 2018 vanhin olympiamitalin voittanut kiekkoilija.

Naisten SM-liigassa Sallinen pelasi 11 kautta. Sallinen voitti viisi SM-kultaa, joista kolme oli JYPin riveissä.

Sallinen on myös pelannut pesäpalloa huipputasolla. Hänet on valittu kolmesti vuoden naispesäpalloilijaksi.

Vuonna 1943 perustettu Hockey Hall of Fame sijaitsee Kanadan Torontossa. Hall of Fameen voidaan valita kunakin vuonna enintään neljä miespelaajaa ja kaksi naispelaajaa. Valinnoista päättää 18-jäseninen komitea, jonka jäsenistä 15:n pitää puoltaa valintaa.

Ensimmäiset naiskiekkoilijat valittiin kunniagalleriaan vuonna 2010.

Myös kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF perusti oman Hall of Fame -kunniagalleriansa vuonna 1997.