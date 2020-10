Risuja ja ruusuja: Petteri Sihvonen tekee lahjomattoman arvion Liiga-joukkueiden alkutahdeista

Sallikaa minun merkitä tähän muistiin jokaisesta Liigan joukkueesta pikkuruinen ensivaikutelma. Mitä enemmän kokemukseni jääkiekkoanalyytikkona on karttunut, sitä merkittävämpi ja tarkempi on ollut se huomioni, minkä olen tehnyt eri seurojen parista ensimmäisestä ottelusta. HPK:lta, Sportilta, KalPalta ja KooKoolta ole nähnyt yhdet pelit kultakin, 11 muulta joukkueelta kaksi ottelua.

HPK herätti luottamusta. Pelaamisessa oli tyypillisiä kerholaisia periaatteita. Joukkueen kokemiin koronavitsauksiin nähden tekeminen oli yllättävänkin valmista. Päävalmentaja Matti Tiilikaisen tulikastetta haastoi Mikko Mannerin Kärppien pelaamisen eriskummallisuudet ja oululaisten taitavat pelaajat. Tosin kiusallisinta on nyt se, että Kerhon ensimmäinen haaste ei näytä olevan pelillinen vaan virusperäinen.

HIFK painii samojen ongelmien ja operoi samojen vahvuuksien kanssa, mitkä ovat olleet tyypillisiä päävalmentaja Jarno Pikkaraisen ajalle: kotipeleissä painaa se, ettei pelaaminen ole kovin toisteista, koska omalta ja keskialueelta hyökätessä pelaajat asettuvat väärin kaukaloon; vierasmatseissa on helpompaa, kun siellä sopii taistella ja kamppailla estoitta – ilman taktisuuden varjoa.

Ilves avasi parilla voitolla. Ilveksen peli on hieman taantunut viime kaudesta. Ilves pelaa paikoin kuin aikoinaan 2016 maailmancupissa pohjoisamerikkalaisten nuorten joukkue, pidäkkeettä ja pelaamisen ilosta mukkelis makkelis. Näen tässä pelitavassa vaaran merkit, muut joukkueet tulevat kouluttamaan ja pöllyttämään Ilveksen turkkia.

Voi Jukurit! Yhtälö on haastava. Hyvälläkin pelaamisella näkyy tulevan maalin tappiota. Pelaajamateriaali ei riitä. Valmennuskaksikko Marko Kauppinen ja Jari Kauppila on organisoinut Jukureiden pelin ihan hyvälle mallille viivelähtöineen kaikkineen, mutta ei auta. Matka yksittäisestä tappiosta yksittäiseen voittoon on näennäisen lyhyt mutta käytännössä kovinkin pitkä.

JYP on pinteessä. Viime kauden alussa auttoi, että joukkueella oli Pekka Tirkkosen johdolla hieman muita enemmän Meidän pelin pyrkimyksiä pelaamisessa. Nyt kun muutkin ovat palaamassa enemmän ja enemmän Meidän pelin lähteille, JYPin eräänlainen otsikkotason valepelaaminen on paljastua.

KalPan pelaaminen kotiluolassa Niiralan Montussa Jukureita vastaan oli melkopuoleinen pettymys. Mahtoiko kyse olla sittenkin vain yhden ottelun pelisuunnitelmasta, jonka oli määritellyt erikoinen pyrkimys lyödä ylimielisesti Jukurit? Ehkä. Nimittäin jos vaikkapa Lukon ja jopa Tampa Bay Lightningin täytyy pärjätäkseen pysäyttää välillä hyökkäyksiin lähtö oman maalin taakse, miksi muka savolaisten ei tarvitsisi tehdä niin.

KooKoon pelaamisesta alkoivat hävitä hyökkäämisen rytmittämisen selkeät sävyt jo viime kauden lopun alla, sama näyttäisi paha kyllä jatkuvan nyt. Tosin pelaa siinä sitten, kun vastassa oli muodoton ja mahdoton möhkäle Kärpät. On nähtävä KooKoolta yksi kotipeli Sumulaaksossa ennen kuin luon lopullisen ensivaikutelmani kouvolalaisten pelaamisesta.

Mikko Mannerin Kärpät on Mikko Mannerin Kärpät, vaikka voissa paistaisi. Hyviä uutisia Rauman ja Tampereen (Tappara) suuntaan, miksei muillekin: Kärpät antaa taas tasoitusta viihdyttämällä itseään, kannattajiaan, seurajohtoa ja jopa sponsoreita läpi runkosarjan. Keväällä 2019 HPK ja Antti Pennanen iskivät juuri tähän samaan saumaan ikimuistoisin tuloksin.

Lukko pelaa selkeästi sarjan parasta lätkää Pekka Virran johdolla. Myös pelaajisto on vahva. Tässä on puolensa. Tavallaan muut joukkueet alkavat pelata kimpassa ”yhtiötä” Lukkoa ja Virtaa vastaan. Siinä etsitään erilaisia tapoja ja opitaan toinen toiselta rikkoa Lukon maagista kiekkokontrollia.

Pelicans jätti parissa ensimmäisessä lennossaan hieman sekavan kuvan itsestään. Sentään nyt ei pelata Petri Matikaisen ja Pasi Nurmisen haaskalintulätkää, eli siitä on edistytty. Päävalmentaja Tommi Niemelä näyttäisi kiinnittyvän siihen välimallin koutsien koulukuntaan, joka etsii itseään jostain Meidän pelin ja ”aktiivisen” lätkän välimaaston hetteiköltä.

SaiPa pelaa Tero Lehterän johdolla edelleen vähän kaikkea eikä kunnolla oikein mitään.

Sport on Risto Dufvan käsissä kuin torso, jolta puuttuu kokonaisuudesta jotain. Puolustaminen rytmeineen on kuosissa siinä määrin, mitä se voi olla hieman näennäisesti organisoidun hyökkäämisen jäljiltä. Seuraus on, että siirtymät puolustamisesta hyökkäämiseen ja takaisin puolustamiseen ontuvat. Myös pelaajien taitotasossa vaasalaiset antavat tasoitusta muille.

Tappara yllätti minut negatiivisesti. Jos ja kun Jussi Tapola ja Tuomas Tuokkola haluavat valmentaa itselleen jotain uutta ja seksikästä, niin ei silloin pidä peluuttaa suurin piirtein samaa lätkää, jolla Jukka Rautakorpi ei päässyt puusta pitkälle. Tapolan ja Tuokkolan haaste on kova. Fakta on, että 2010-luvulla Meidän peliä on kyennyt uudistamaan voittavalla tavalla vain Antti Pennanen HPK:ssa. Ottaisivat sitten edes Pennaselta mallia!

TPS hävisi ja voitti. Raimo Helmisen lätkä ei vakuuttanut minua. Kyse on jonkinlaisesta sekametelisopasta, jossa on hieman kaikenlaisia ainesosia sotkettu keskenään ja päälle päätteeksi nuoret venäläiset pelaajat pistävät jäällä pystyyn oman temppusirkuksensa. Pelataan pystyyn, välillä hieman kiekotellaan, toisinaan viskataan norsukiekko ja muutoin perustetaan yksilötaitoihin.

Ässät vakuutti minut. Päävalmentaja Ari-Pekka Selin on taas pukenut itsensä Meidän pelin koutsien takkiin, jos viilettikin viime sesongilla pystysuunnan lätkän tuulitakissaan. Ajoittain Ässät pelasi etenkin Isomäessä paikoin häikäisevää lyhytsyöttöpeliä. Ässillä on erinomaisen oloisia ulkomaalaisia pelaajia riveissään. Pelaajahankintatöissä on viljelty seurassa hyvää hoksnokkaa.