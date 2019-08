Robert Ven kunnossa MM-viikkoon – “Tärkeää on pitää korvien väli kunnossa”

Hämeenlinnan Soutajien Robert Ven avaa sunnuntaina urakkansa Itävallan Linzissä olympialuokkien soudun MM-kisoissa.

Aiemmin hän on ollut MM-vesillä kolme kertaa viidestoista (2014, 2015 ja 2018). Lähimpänä välieräpaikka oli vuonna 2015, jolloin se jäi vain 0,2 sekunnin päähän.

Tällä kaudella Ven ylsi ensi kertaa urallaan maailmancupissa palkintopallille toukokuussa Bulgariassa, kun hän souti A-finaalin kolmanneksi. Hän antoi niin vahvan näytön kukistamalla selkeästi muut suomalaiset, että hänet nimettiin suoraan sekä EM- että MM-kisoihin.

EM-kisoissa Sveitsin Luzernissa touko-kesäkuun taitteessa Ven jäi kahdenneksitoista ja heinäkuun puolivälissä viimeisessä kansainvälisessä kisassa ennen MM-kisoja eli Rotterdamin maailmancupissa perjantaina 29 vuotta täyttänyt hämeenlinnalainen oli kymmenes.

Sen jälkeen alkoi tehojakso ja pari viikkoa sitten Ven souti SM-kisoissa kolme starttia ja oli tyytyväinen hyvistä vedoistaan. Kuluneen viikon hän on valmistautunut kisapaikalla.

– Parisen viikkoa tässä on viimeistelty ja ihan ok on mennyt, mutta eipä tässä enää ole ollut paljon tehtävissä. SM-kisoissa sain hyvät vedot ja siellä myös kisojen painetilaa tuli taas harjoiteltua. Sen jälkeen olen tehnyt pari tehotreeniä, mutta Hämeenlinnassa oli valitettavasti huonoa keliä, Ven kertoo.

– Keski-Euroopassa olosuhteet ovat paljon paremmat ja veneen säätöjä pitää ottaa takaisin. Selän kanssa oli aiemmin ongelmia, mutta täällä mukana on osteopaatti hoitamassa selkää kuntoon. Alkukausi ja SM-kisat antavat luottoa siihen, että hyvä kunto ei ole kadonnut mihinkään.

MM-kisoihin miesten yksikön 2 000 metrille on ilmoittautunut peräti 44 soutajaa ja kaikki ovat eri maista, sillä arvokisoihin joka maalla on vain yksi paikka.

Ohjelmassa ovat kahdeksan kisapäivän aikana alkuerien jälkeen keräilyerät, puolivälierät, välierät ja finaalilähdöt.

– Paljon porukkaa on mukana ja heti alkuerissä pitää mennä kovaa. Joukossa on ennakkoon vain muutama kovempi suosikki, mutta sitten meitä on parisenkymmentä soutajaa taistelemassa samoista sijoista. Maailmancupeissa on soudettu paljon ristiin. Tärkeää on pitää korvien väli kunnossa, Ven korostaa.

– Melko lämmin sää täällä on ollut ja ennusteiden mukaan lämpötila saattaa nousta kolmeenkymmeneen ja tuuleton sää. Mutta viikon aikana saattaa toki vaihdella paljonkin. Tasaisen hyvä kausi on ollut ja siihen haetaan hyvää jatkoa, Ven tuumaa.