Robert Ven kuudestoista EM-regatassa – Tekeminen kuitenkin hyvää ja katse on suunnattu olympiakarsintoihin  

Hämeenlinnan Soutajien Robert Ven jäi sijalle kuusitoista Puolan Poznanin EM-souduissa olympialuokkien yksikköjen (Mx1) 2000 metrillä.

Lauantaiaamuna Ven oli C/D-välierien nopein, mutta jäi neljänneksi ajalla 7.03,540 C-finaalissa, jonka voitti Itävallan Lukas Reim (7.01,020).

Parhaimmillaan Ven on ollut EM-kisoissa kahdeksas neljä vuotta sitten. Puolassa semifinaaleissa seitsemän soutajaa alitti seitsemän minuutin rajan ja A-finaaliin pääsi ajalla 6.57,250.

– Sijoitus oli iso pettymys, mutta tekemiseen olen silti tyytyväinen. Erot olivat pieniä ja sain neljä tasavahvaa vetoa. Olisi vaan pitänyt pystyä napsimaan sijoituksia, 30-vuotias Ven summasi.

– Harjoittelu on sujunut hyvin, mutta kovia kisoja olisin tarvinnut ennen EM-kisoja. Verrattuna viime vuoden MM-kisoihin kroppa toimi nyt hyvin ja se tuo luottamusta tulevaan.

EM-kisat olivat samalla kansainvälisen kauden avaus- ja päätöskisa.

Seuraava etappi puolen vuoden päässä

Tokion olympialaisiin Euroopan viimeiset karsinnat ovat ensi vuoden huhtikuussa Italiassa. Siellä on tarjolla kolme kisapaikkaa ja toukokuussa maanosien karsinnassa vielä kaksi paikkaa.

– Petrattavaa on ja puoli vuotta aikaa. Minulla on yksi vene Italiassa ja sinne olisi hyvä päästä treenaamaan huippuoloihin, mutta katsotaan. Siellä on pienessä kylässä vakiokämppä, jossa pystyisi olemaan eristyksissä ja se on lähellä tuota karsintakisapaikkaa, Ven pohtii.