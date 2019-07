Robert Ven souti välieriin

Hämeenlinnan Soutajien Robert Ven aloitti vakuuttavasti soudun maailmancupin osakilpailun Rotterdamissa ja oli olympialuokkien yksikköjen (M1x) 2000 metrillä alkuerässään toinen ajalla 7.22,69.

Niukasti edelle erävoittoon souti Australian David Bartholot (7.22,47) ja kolmas oli Iso-Britannian Thomas Barras (7.25,93).

Päivän olosuhteet muuttivat alkuerien luonteen. Perjantai-illan puolivälierät peruttiin ja alkuerät soudettiin aika-ajokilpailuna niin, että soutajat lähtivät matkaan 30 sekunnin välein. Joka erän nopein sekä lisäksi kuusi nopeinta aikaa eteni välieriin.

Ven oli yhteisajoissa kuudes koleassa säässä ja kovassa sivutuulessa soudetussa kisassa.

– Oli kyllä sekasotkuinen kisapäivä, kaksi kertaa ehti homma muuttua. Aamulla ilmoitettiin, että tuleva ukkosmyrsky siirtää lähtöjä ja lopulta päädyttiin time trialiin. Urheilullisesti tuo ei ole hyvä malli, mutta onneksi olot taisivat olla nyt suht tasapuoliset, Ven kertoi.

– Oma vetoni oli hyvä ja vauhdinjako onnistui nappiin eli en lähtenyt kovaa ja matkavauhti oli hyvää ja sitten sain vahvan loppukirin. Maalissa toki harmitti, kun kuulin, että jäin erässä niukasti kakkoseksi. Mutta aika riitti hyvin jatkoon.

Suomen toinen edustaja Joel Naukkarinen jäi omassa erässään viimeiseksi ajalla 7.43,40 ja oli yhteisajoissa 23:s.

Alkuerien nopein oli viime vuoden maailmanmestari norjalainen Kjetil Borch (7.07,54). Hänen lisäkseen ajan 7.20 alittivat kahden muun erän voittajat Tanskan Sverri Nielsen (7.13,48) ja Tshekin Ondrej Synek (7.16,90).

Kaksitoista parasta on mukana lauantain välierissä taistelemassa paikoista A-finaaliin. Ven oli kauden ensimmäisessä maailmancupissa A-finaalin kolmas. Toisen osakilpailun juhannuksena hän jätti väliin.